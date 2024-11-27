Казахстан запретит вывозить бензин и дизель за пределы ЕАЭС

26 ноября появился проект приказа министра энергетики, которым планируется запретить вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС бензина и дизеля, передает NUR.KZ.

Проект приказа появился на правительственном сайте "Открытые НПА" 26 ноября.

Им планируется ввести 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.

В качестве исключений указаны надлежащим образом оформленные вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоз авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей).

Проект приказа находится на открытом обсуждении до 10 декабря.

Напомним, в сентябре стало известно, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом бензина и дизтоплива.

Добавим также, что ранее глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что будет с ценами на бензин в Казахстане. В начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.

Пару дней назад в Минэнерго снова заявили о возможном повышении цен на топливо в связи с необходимостью провести модернизацию НПЗ. По словам министра, конечная цена будет зависеть от того, какой будет цена на нефть на внутреннем рынке.