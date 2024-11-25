Рост цен на топливо в Казахстане не исключают в Минэнерго

Сегодня глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал, что будет с ценами на ГСМ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

"У нас сейчас рынок является дефицитным. Чтобы покрыть дефицит и обеспечить энергонезависимость, проводится модернизация (НПЗ - ред.). Чтобы провести модернизацию, необходимо вложить соответствующие деньги. В цене на нефтепродукты будут заложены и займы, которые привлекались на покупку оборудования, содержание, операционные затраты, логистику, строительство новой трубопроводной и ж/д инфраструктур. И понятно, что это будет влиять на базовую цену нефтепродукта", - заявил Алмасадам Саткалиев.

По словам министра, конечная цена будет зависеть от того, какой будет цена на нефть на внутреннем рынке.

"Сейчас можно говорить, что цена на внутреннем рынке у нас самая низкая среди соседних стран, цены на нефтепродукты самые низкие. И в случае открытия рынка весь наш дешевый продукт растворится", - резюмировал министр.

Отметим, в конце августа сообщалось, что сразу в двух регионах Казахстана столкнулись с дефицитом автогаза - водители жаловались, что на заправках либо нет топлива, либо его продают только по талонам. Позже аналитики объяснили, почему так произошло.

Позже стало известно, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом бензина и дизтоплива.

Добавим также, что ранее глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что будет с ценами на бензин в Казахстане. В начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.