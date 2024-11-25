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"Стоят в очереди за газом по 5-6 часов": глава Минэнерго ответил на жалобы казахстанцев

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Заправка машины автогазом
Заправка на АГЗС. Иллюстративное фото: pierrephoto/Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, как долго в Казахстане будет наблюдаться дефицит автогаза, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас люди по 5-6 часов стоят в очереди на газ. Тут пять минут стоять сложно. Мы никак не можем этот вопрос решить", - возмутился депутат Самат Мусабаев.

Глава Минэнерго сообщил, что ежемесячно поступают заявки на 160, иногда 170 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа.

"Наличие у министерства для распределения – 130-140 тыс. тонн. Мы справедливо распределяем между акиматами, и акиматы сами уже решают, на какие сетки, на какие заправки распределять. То есть если возникает дефицит в том или ином регионе, мы по согласованию с другими дополнительные объемы перебрасываем, с других регионов, изыскиваем другие ресурсы.

Как покрывается эта разница между 160 потребности и 130 тыс. тонн (в наличии - прим. ред). Мы договорились с ТШО - 20 тыс. тонн ежемесячно из коммерческих ресурсов, как раз те, которые ранее они хотели направлять на экспорт, мы возвращаем на внутренний рынок, и по коммерческой цене (они - прим. ред.) распределяются, то есть крупные сетки и дистрибуторы имеют возможность купить этот объем, и он закупается", - добавил он.

По его словам, у министерства также есть долгосрочное видение по покрытию дефицита.

"Заключили очень перспективный договор с Кашаганом. Теперь "Казагаз" будет оператором по сжиженному нефтяному газу, в течение трех лет, мы считаем, что проблема с поставкой сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок будет полностью решена за счет данного договора. При этом мы всегда говорили, что это продукт для нефтегазохимии и приоритетом для его использования в Казахстане должны быть нефтегазохимические производства", - резюмировал Саткалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2192010-stoyat-v-ocheredi-za-gazom-po-5-6-chasov-glava-minenergo-otvetil-na-zhaloby-kazahstancev/

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