Полиция обратилась к казахстанцам из-за нового спецзнака на авто

Казахстанцы, чьи авто оснащены газовыми баллонами, должны маркировать транспорт опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"С 1 января в стране вступили в силу изменения в стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения".

Он предусматривает обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающих на газе. То есть, автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS", – говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что цель нововведения – идентификация авто с газовым оборудованием для ограничения их въезда в крытые паркинги. Данная мера введена в целях безопасности.

В связи с этим сотрудники полиции Туркестанской области проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу.

"Стражи порядка останавливали автомобили в областном центре и предупреждали автовладельцев, имеющих газобаллонное оборудование, о необходимости установки опознавательного знака", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что в регионе имеется более 67 тыс. авто, работающих на газе.

Автомобили с ГБО в Казахстане

В начале ноября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать – тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС Алматы отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Недавно вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что ведомство сейчас рассматривает разные варианты регулирования рынка установки газобаллонного оборудования на авто.

В конце того же месяца стало известно, что с 1 января владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием обяжут клеить новый знак в Казахстане - данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в правилах дорожного движения, утвержденных приказом министра внутренних дел РК.

Позже в Минторговли рассказали, будут ли штрафовать водителей машин с ГБО, которые не наклеили новый знак.