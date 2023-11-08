Потребление газа выросло из-за переоборудования авто, заявил Саткалиев

В кулуарах мажилиса глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Увеличение потребления сжиженного газа в стране связано с переоборудованием автомобилей. Зачастую полукустарным способом, массово. Изначально баланс, который был в производстве сжиженного нефтяного газа, вырос на 25% за 9 месяцев, и нам приходится изыскивать дополнительный объем. Мы провели переговоры с компанией ТШО (Тенгизшевроил – прим. ред.) – они на внутренний рынок поставили дополнительно 10 тыс. тонн газа.

Мы полностью все объемы КазМунайГаза развернули, за счет этого мы финансируем. Сейчас объективно дефицита нет, есть какие-то вопросы, связанные с поставками в регионы, но мы говорим, что это является проблемой – то есть в будущем, если такими темпами будет расти перевод машин на газ, то возможностей перерабатывающих мощностей не хватит", – заявил министр.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать – тогда цены на него будут сопоставимы ценам на бензин.

"Поэтому мы многократно рекомендовали потребителям не спешить с переводом (авто на газ – прим. ред.)", – добавил министр.

Ситуация с автогазом в Казахстане

Ранее акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза.

Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.

Между тем еще в конце октября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, почему казахстанцам не следует переводить свои авто на сжиженный нефтяной газ.

Накануне директор департамента газовой промышленности Минэнерго РК сообщил, что перебои с автогазом в стране связаны с временем доставки топлива.