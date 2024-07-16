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Ужесточить ответственность за переоборудование авто на газ без документов поручил премьер

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Установка ГБО
Установка ГБО. Иллюстративное фото: Fairfax Media / Getty Images

На заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД и Минэнерго ужесточить ответственность для предпринимателей за непрофессиональное переоборудование авто на газ, передает корреспондент NUR.KZ.

"С учетом ежегодно растущего количества автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве топлива, растет количество фактов нарушений законодательства при установке газобаллонного оборудования. Такие прецеденты создают угрозу жизни для наших граждан.

Поэтому поручаю министерствам внутренних дел и энергетики принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте", - заявил Бектенов.

Также он поручил Минэнерго активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который является альтернативным топливом для авто.

Напомним, еще прошлым летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС Алматы отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Отметим также, что в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать – тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Подчеркнем, что с начала этого года казахстанцы, чьи авто оснащены газовыми баллонами, должны маркировать транспорт опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134710-uzhestochit-otvetstvennost-za-pereoborudovanie-avto-na-gaz-bez-dokumentov-poruchil-premer/

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