Ужесточить ответственность за переоборудование авто на газ без документов поручил премьер

На заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД и Минэнерго ужесточить ответственность для предпринимателей за непрофессиональное переоборудование авто на газ, передает корреспондент NUR.KZ.

"С учетом ежегодно растущего количества автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве топлива, растет количество фактов нарушений законодательства при установке газобаллонного оборудования. Такие прецеденты создают угрозу жизни для наших граждан.

Поэтому поручаю министерствам внутренних дел и энергетики принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте", - заявил Бектенов.

Также он поручил Минэнерго активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который является альтернативным топливом для авто.

Напомним, еще прошлым летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС Алматы отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Отметим также, что в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать – тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Подчеркнем, что с начала этого года казахстанцы, чьи авто оснащены газовыми баллонами, должны маркировать транспорт опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS.