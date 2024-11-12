Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа снова продлили в Казахстане

В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом еще на полгода, передает NUR.KZ. Документ опубликован в ИС "Юрист".

В целях обеспечения сжиженным газом внутреннего рынка Минэнергетики с 14 ноября продлевается запрет на вывоз из Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев:

сжиженного нефтяного газа

пропана;

бутана.

Исключением является:

вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п.1 ст.722 Налогового кодекса; вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК; перемещение транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан; вывоз в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.

Ограничения введены приказом министра энергетики РК от 8 ноября 2024 года № 398.

Напомним, в начале октября на портале "Открытые НПА" Министерством энергетики был опубликован проект приказа о продлении запрета на вывоз с территории РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на 6 месяцев. До этого запрет был введен 2 мая текущего года.

Ранее также стало известно, что министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита газа к 2030 году.

Сообщалось, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

При этом ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявлял, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии. По его словам, цены на автогаз хотят уравнять с бензином, чтобы казахстанцы не переводили на него свои авто.

Тогда же он рассказывал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане каждые полгода.

Кроме этого, в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ. Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.