Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа снова продлили в Казахстане

В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом еще на полгода, передает NUR.KZ. Документ опубликован в ИС "Юрист".
В целях обеспечения сжиженным газом внутреннего рынка Минэнергетики с 14 ноября продлевается запрет на вывоз из Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев:
- сжиженного нефтяного газа
- пропана;
- бутана.
Исключением является:
- вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п.1 ст.722 Налогового кодекса;
- вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещение транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан;
- вывоз в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.
Ограничения введены приказом министра энергетики РК от 8 ноября 2024 года № 398.
Напомним, в начале октября на портале "Открытые НПА" Министерством энергетики был опубликован проект приказа о продлении запрета на вывоз с территории РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на 6 месяцев. До этого запрет был введен 2 мая текущего года.
Ранее также стало известно, что министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита газа к 2030 году.
Сообщалось, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.
При этом ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявлял, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии. По его словам, цены на автогаз хотят уравнять с бензином, чтобы казахстанцы не переводили на него свои авто.
Тогда же он рассказывал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане каждые полгода.
Кроме этого, в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ. Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2186099-zapret-na-vyvoz-szhizhennogo-neftyanogo-gaza-prodlili-v-kazahstane/