Очереди за автогазом в Актобе: что делают власти, чтобы решить проблему

В Актобе продолжаются проблемы с автогазом, жители жалуются на дефицит и длинные очереди на заправках. Власти предпринимают меры для решения проблемы, передает "Диапазон".

Жалобы на проблемы с автогазом продолжают поступать от актюбинцев. Один из местных жителей по имени Ербол рассказал, что автолюбители в чатах выясняют, где можно взять газ и какая там очередь.

"Сколько можно уже? Несколько лет всех водителей агитировали переходить на этот вид топлива, что и дешевле, и доступней. А в итоге попробуй еще заправиться",- отметил актюбинец.

Министерство энергетики РК за октябрь на Актюбинскую область выделило всего 11 388 тонн. По состоянию на 30 октября в регион пришло 11 143 тонн.

"Для предотвращения дефицита и прекращения очередей акимат Актюбинской области проработал вопрос с заводом "СНПС" по поводу отгрузки ноябрьских объемов уже в конце октября. 31 октября около 36 вагонов газа, это 1296 тонн, будет отгружено в Актюбинскую область.

Также проработан вопрос по выделению дополнительного объема в регион. В октябре с Шымкентского завода "ПетроКазахстанОйлПродактс" было выделено 900 тонн газа. 29 октября автовывозом с местных заводов (ТОО "Казахойл Актобе" - 29 тонн, ТОО "Gas Processing Company" - 76 тонн, АО "СНПС-Актобемунайгаз" - 108 тонн) отгрузили 213 тонн сжиженного газа", - рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства Думан Даулетияров.

Также он объяснил причины дефицита автогаза в Актюбинской области.

"В Актюбинской области, по информации департамента полиции, зарегистрировано около 218 тысяч машин, из которых 56,5 тысяч с газовым оборудованием. При этом у нас есть транзитники, свыше 25 тысяч транзитных автомобилей проходит через нашу область. Норма потребления у нас составляет около 17 тысяч тонн при выделении на октябрь около 11 тысяч тонн. Поэтому нехватка и происходит", - резюмировал Думан Даулетияров.

Ранее сообщалось, что по городу уже три месяца сохраняются проблемы с газом. Жители отмечают повсеместные очереди, в которых приходится стоять автолюбителям. В управлении предпринимательства отметили, что причина кроется в поломке ребойлера у СНПС, что повлекло за собой снижение объемов выработки газа.

А жители ЗКО столкнулись с дефицитом бензина - на некоторых заправках отсутствует топливо марки АИ-92. В области функционирует 131 АЗС, в девяти из которых нет АИ-92. Дефицит связан с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ, завод был закрыт с 1 по 25 октября.