Актюбинцы часами стоят в очереди за газом

Жители Актобе жалуются на проблемы с доступом к газу, из-за которых они вынуждены часами стоять в очередях. В акимате объяснили ситуацию техническими неполадками на одном из заводов, передает "Диапазон".

По городу уже три месяца сохраняются проблемы с газом. Жители отмечают повсеместные очереди, в которых приходится стоять автолюбителям.

"Везде очереди, талоны. Часами и ночами стоим в очереди на газ", - пожаловался один из местных жителей.

В управлении предпринимательства отметили, что причина кроется в поломке ребойлера у СНПС, что повлекло за собой снижение объемов выработки газа.

"Мы просили выдать на область 14 600 тонн газа, но дали только 11 388 тонн, этого не хватает. 23 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод выйдет после планового ремонта. Они делают выработку 600 тонн газа в сутки. После 25 октября газ будут распределять. На нашу область должны дать дополнительный объем", - рассказал руководитель управления предпринимательства Алмас Салыкбаев.

Ранее в кулуарах мажилиса вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии. По его словам, необходимо сравнять цены сжиженного газа и бензина. Жамауов подчеркнул, что повышение цен не коснется газа, которым казахстанцы отапливают свои дома. При этом дефицит газа в стране планируют закрыть в ближайшие годы.

До этого спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС Алматы отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.