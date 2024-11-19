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"Я не стал бы ванговать": что будет с ценами на продукты при долларе по 500 тенге, ответил глава Минторговли

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Купюры тенге лежат перед продуктовой корзиной.
Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге правительства у главы Министерства торговли и интеграции спросили, как изменятся цены на продукты в связи с изменением курса доллара к тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конечно, этот фактор тоже мы не можем отрицать, изменения курсовой разницы, и мы понимаем, что по импортозависимым позициям на рынке изменения могут быть. Это мы не отрицаем.

Но мы говорим о том, что есть товары социально значимые. Вот эти товары, их изменение, резкое изменение цены по ним - оно всегда становится триггером для того, чтобы были ценовые колебания сезонные. Вот мы, как министерство торговли, совместно с министерством сельского хозяйства работаем по этому направлению.

Что касается других позиций, как бытовая химия, электротехника, iPhone - это зависит от наличия или их отсутствия. Будет ли ажиотаж. Изменения будут, здесь скрывать нечего. Но насколько это изменится - там целая цепочка поставок, логистика, хранение, закуп и так далее - поэтому вот здесь я не стал бы "ванговать" и говорить вам, что ваш iPhone, который вы держите в руках, или Samsung там, подорожает на 17,5%, и это произойдет 31 декабря текущего года. Вот это я вам точно не скажу", - заявил министр Арман Шаккалиев.

Журналисты возразили министру, что спрашивают его не о подорожании техники или предметах роскоши, а о продуктах.

"Конкретно, я говорю по СЗПТ (социально значимые продукты - прим. ред.), по 19 позициям. Я коллегам вашим сказал: у нас есть четкий коридор прогноза - 0,2% изменения с начала года. Коридор 0,5-0,7% - это наш потолок. Мы регулируем и занимаемся тем, чтобы не уйти за этот потолок по данной категории товаров", - сказал министр.

Главе Министерства торговли и интеграции ответили, что казахстанцы потребляют не только продукты из списка социально значимых, и вопрос - об ожидаемом росте цен на овощи, фрукты, мясо и т. д.

Министр Шаккалиев, продолжая дискуссию, решил вновь упомянуть цены на iPhone.

"На экзотическую рыбу стоит, наверное (ожидать роста цен - прим. ред.). Изменение ценового паритета в структуре товаров, конкретно, которые за доллары покупаются, оно будет происходить, здесь никакой тайны нет. Другой вопрос, понимаете, - насколько и в какой пропорции.

Цена может измениться, объем закупа - увеличиться, логистика будет и так далее. Это все рыночные категории. Можно дать прогноз, но поскольку мы не эксперты, мы не даем прогнозы… мы говорим о коридорах, то есть о наших задачах, которые стоят. Задачи по iPhone - я вам скажу, у Минторговли не стоит (задачи - прим. ред.) снизить цену iPhone на рынке", - заявил он.

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Неделю назад замглавы Нацбанка объяснила, как победа Дональда Трампа на выборах президента США может повлиять на ситуацию с тенге и долларом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2189472-ya-ne-stal-by-vangovat-chto-budet-s-cenami-na-produkty-pri-dollare-po-500-tenge-otvetil-glava-mintorgovli/

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