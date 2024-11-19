В Нацбанке выступили с заявлением в связи с сильным подорожанием доллара

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБ РК.

По словам замглавы Нацбанка, совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге.

"Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября.

На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель.

На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке", - гласит комментарий Молдабековой.

Она также объяснила рост спроса на доллар.

"Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту.

Снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка, будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора", - говорит Молдабекова.

Замглавы НБ заявила, что соответствующее постановление правительства и приказ будут приняты в ближайшие дни.

Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.

Напомним, вчера мы писали, что после выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге. Ближе к вечеру показатель перевалил за эту цифру.

Можно ли закупаться американской валютой именно сейчас, рассказывал эксперт. О росте курса высказывались и рядовые алматинцы.

Между тем сегодня утром пункты обмена валюты в Казахстане в среднем продают американскую валюту по 500-502 тенге за доллар, а покупают - немного дешевле.

Неделю назад замглавы Нацбанка объяснила, как победа Дональда Трампа на выборах президента США может повлиять на ситуацию с тенге и долларом.