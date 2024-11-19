За сколько можно купить доллары в Казахстане сегодня

На утро 19 ноября пункты обмена валюты в Казахстане в среднем продают американскую валюту по 500-502 тенге за доллар, а покупают – немного дешевле, передает корреспондент NUR.KZ.

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Напомним, вчера утром курс доллара перешел психологический барьер: цена на "американца" в обменниках Казахстана выросла до 500 тенге за единицу, а на вечерних торгах на Казахстанской фондовой бирже американская валюта подорожала почти на 2 тенге.

На утро вторника, 19 ноября, по информации портала Kurs.kz, в столичных обменниках купить доллары можно в среднем по 500-502 тенге за единицу, а продать – по 495-497 тенге за один доллар.

В Алматы продать доллары в пунктах обмена валюты можно по 495-498 тенге за единицу, а покупка доллара обойдется алматинцам в среднем в 498-502 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюта продают доллары по 498,3-501 тенге за единицу, а покупают – по 496-497,5 тенге за доллар.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на утро 19 ноября осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка – 494 тенге, продажа – 499-500 тенге;

покупка – 494 тенге, продажа – 499-500 тенге; в Алматы: покупка – 493,4-494 тенге, продажа – 498,9-500 тенге.

Вчера независимый аналитик Андрей Чеботарев рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара. Он отметил, что казахстанская валюта будет постоянно слабеть.

"Курс (тенге – прим. ред.) будет слабеть постоянно, потому что мы – макроэкономически слабая страна с макроэкономически слабой валютой. Кроме того, что у нас дефицитный бюджет, который надо сводить концы с концами; низкий курс выгоден для бюджета, потому что мы продаем нефть в валюте. И чем ниже у нас курс, тем больше тенге мы получим за продажу каждого барреля нефти", – заявил эксперт.

А эксперт и консультант в сфере инвестирования Аман Алимбаев рассказал нашим корреспондентам, в какой валюте лучше хранить сбережения и стоит ли сейчас скупать доллары.

Добавим, по мнению казахстанского экономиста Сабита Рысбаева, тенге может подвергнуться девальвации и в будущем вполне реален рост курса доллара до 1 000 тенге.

При этом в октябре вице-министр национальной экономики Арман Касенов заявил, что колебания курса нацвалюты случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет: несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.