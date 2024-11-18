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До 500 тенге подорожал доллар в обменниках Казахстана

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Қазақ тілінде оқу
Доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге. Такие данные приводятся на портале Kurs.kz, передает NUR.KZ.

Согласно данным портала на 11:30 понедельника, 18 ноября, в столичных обменниках купить доллары можно в среднем по 500 тенге за единицу, а продать - по 495 тенге за один доллар.

В Алматы продать доллары в пунктах обмена валюты можно по 494-498 тенге за единицу, а покупка доллара обойдется алматинцам в среднем в 497,5-499,5 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюта продают доллары по 498,5-499,5 тенге за единицу, а покупают - по 496-498 тенге за доллар.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на утро 18 ноября осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 494,5 тенге, продажа - 500,5 тенге;
  • в Алматы: покупка - 494,5-497 тенге, продажа - 499-500,5 тенге.

Напомним, в октябре вице-министр национальной экономики Арман Касенов ответил на вопросы журналистов относительно курса тенге. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2188833-do-500-tenge-podorozhal-dollar-v-obmennikah-kazahstana/

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