До 500 тенге подорожал доллар в обменниках Казахстана

После выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге. Такие данные приводятся на портале Kurs.kz, передает NUR.KZ.

Согласно данным портала на 11:30 понедельника, 18 ноября, в столичных обменниках купить доллары можно в среднем по 500 тенге за единицу, а продать - по 495 тенге за один доллар.

В Алматы продать доллары в пунктах обмена валюты можно по 494-498 тенге за единицу, а покупка доллара обойдется алматинцам в среднем в 497,5-499,5 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюта продают доллары по 498,5-499,5 тенге за единицу, а покупают - по 496-498 тенге за доллар.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на утро 18 ноября осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 494,5 тенге, продажа - 500,5 тенге;

покупка - 494,5 тенге, продажа - 500,5 тенге; в Алматы: покупка - 494,5-497 тенге, продажа - 499-500,5 тенге.

Напомним, в октябре вице-министр национальной экономики Арман Касенов ответил на вопросы журналистов относительно курса тенге. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.