Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар перевалил за 500 тенге в обменниках Казахстана

Опубликовано:

Долларовая банкнота и тенговые монеты
Доллар и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подорожал почти на 2 тенге сегодня, 18 ноября, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

По итогам дневных торгов (15:30) средневзвешенный курс доллара составил 497,89 тенге, повысившись на 1,88 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Алматы: покупка – 494,50 - 498,90 тенге, продажа – 500,50 - 500,85 тенге;
  • в Астане: покупка – 494,50 - 495,35 тенге, продажа – 500,50 - 500,85 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 499,2 - 494 тенге, продажа – 498 - 500,8 тенге;
  • в Астане: покупка – 496,5 - 497 тенге, продажа – 500,5 - 501 тенге.

Сегодня мы писали, что после выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге.

Нужно ли сейчас закупаться валютой в Казахстане, рассказывали ранее и эксперты.

А по мнению казахстанского экономиста Сабита Рысбаева тенге может подвергнуться девальвации и в будущем вполне реален рост курса доллара до 1 000 тенге.

Напомним, в октябре вице-министр национальной экономики Арман Касенов ответил на вопросы журналистов относительно курса тенге. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2189010-kurs-dollara-vyros-pochti-na-2-tenge-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie