Доллар перевалил за 500 тенге в обменниках Казахстана

Доллар подорожал почти на 2 тенге сегодня, 18 ноября, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

По итогам дневных торгов (15:30) средневзвешенный курс доллара составил 497,89 тенге, повысившись на 1,88 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы : покупка – 494,50 - 498,90 тенге, продажа – 500,50 - 500,85 тенге;

: покупка – 494,50 - 498,90 тенге, продажа – 500,50 - 500,85 тенге; в Астане: покупка – 494,50 - 495,35 тенге, продажа – 500,50 - 500,85 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 499,2 - 494 тенге, продажа – 498 - 500,8 тенге;

: покупка – 499,2 - 494 тенге, продажа – 498 - 500,8 тенге; в Астане: покупка – 496,5 - 497 тенге, продажа – 500,5 - 501 тенге.

Сегодня мы писали, что после выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге.

Нужно ли сейчас закупаться валютой в Казахстане, рассказывали ранее и эксперты.

А по мнению казахстанского экономиста Сабита Рысбаева тенге может подвергнуться девальвации и в будущем вполне реален рост курса доллара до 1 000 тенге.

Напомним, в октябре вице-министр национальной экономики Арман Касенов ответил на вопросы журналистов относительно курса тенге. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.