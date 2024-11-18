"Чем выше курс, тем беднее мы становимся": алматинцы о росте курса доллара до 500 тенге (видео)

Одни жители города Алматы обеспокоены ростом цен и экономической нестабильностью, другие не заметили изменений или не следят за валютными колебаниями. Об этом они рассказали корреспондентам NUR.KZ.

Сегодня курс доллара достиг 500 тенге. Это событие вызвало широкий общественный резонанс, и корреспонденты NUR.KZ провели опрос среди жителей Алматы, чтобы выяснить, как повышение курса американской валюты влияет на их повседневную жизнь и что они думают о будущем экономической ситуации в нашей стране.

Серик, житель Алматы, выражает обеспокоенность ростом курса доллара. Он говорит, что для большинства людей в Казахстане доллар не является основным средством накопления.

Серик. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы, как простой народ, деньги в долларах не храним. Думаю, в будущем курс будет продолжать расти. То, что доллар растет, конечно, не есть хорошо. Цены будут повышаться теперь на все. Ни к чему хорошему это не приведет", - рассказывает он.

Одна из жительниц Алматы, которая имеет депозит в долларах, призналась, что не ожидала такого роста валюты.

Арай. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Для меня стало неожиданностью, что курс так сильно вырос. Особенно это заметно, когда мы покупаем товары на китайских сайтах. Все товары становятся дороже, а это сильно влияет на наш бюджет. Мне кажется, курс доллара не станет меньше, а будет только повышаться", - говорит Арай.

Елена, владелица нескольких бутиков, также ощущает на себе последствия повышения курса доллара. Она отмечает, что рост валюты напрямую влияет на ее бизнес.

Елена. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Конечно, рост курса ощущается. Я - владелец нескольких бутиков. Мы зависим от курса доллара, потому что постоянно закупаем товар за границей. Надеемся, что в будущем курс не будет продолжать расти, и ситуация стабилизируется. Надеемся, что произойдут хорошие перемены", - поделилась своим мнением Елена.

Однако, как оказалось, не все жители Алматы следят за изменениями валютного курса. Некоторые признались, что даже не заметили рост доллара или просто не считают его своим приоритетом. Вместе с тем, для тех, кто следит за ситуацией, изменения в курсе доллара стали ощутимыми и вызвали беспокойство.

Ольга, алматинка, которая не отслеживает колебания курса доллара, все же понимает, что рост валюты может повлиять на экономику.

Ольга. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я не слежу за курсом, и для меня это не стало шоком. Но понятно, что это не хорошо. Доллар растет - значит, все дорожает. Мне кажется, по этому поводу должны высказываться более высокие инстанции, а не мы, простые люди", - говорит она.

Манас, житель Алматы, откровенно выражает свою тревогу по поводу роста курса. Он считает, что ситуация будет ухудшаться.

Манас. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Чем выше курс, тем беднее мы становимся. Безусловно, курс еще будет расти. Сегодня для меня повышение курса не стало сюрпризом, я знал, что к этому все и идет", - рассказал житель Алматы.

Дастан, также отметивший, что не следит за курсом, понимает, что рост доллара ведет к инфляции.

Дастан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я не видел, что курс поднялся, но знаю, что это влечет за собой инфляцию. Дорожают продукты, товары. Доллар поднялся, и тенге стал стоить ниже. Это сказывается на всем",- уверен мужчина.

Шынар, владелица магазина, выражает беспокойство по поводу роста доллара, который затрудняет ведение бизнеса.

Шынар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"То, что курс поднялся, не было для меня неожиданностью. У меня магазин, и теперь заказывать товары стало накладно. Прибыли стало меньше, а ситуация становится все тяжелее. Скачок курса действительно ощущается тяжело", - поделилась женщина.

Таким образом, повышение курса доллара оказывает заметное влияние на жизнь алматинцев, и мнения по этому поводу расходятся. Многие отмечают, что рост валюты ведет к увеличению цен на товары и услуги, что затрудняет жизнь как для простых граждан, так и для предпринимателей.

Оптимизма в отношении стабилизации ситуации немного, большинство респондентов ожидают, что курс будет продолжать расти, а это, по их мнению, не сулит ничего хорошего.

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