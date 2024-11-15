Могут ли полностью запретить онлайн-кредиты в Казахстане, ответили в АРРФР

Замглавы АРРФР в кулуарах форума "ALAYAQ.NET" ответил, рассматривают ли в Казахстане полный запрет онлайн-кредитов, как это периодически предлагают депутаты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я знаю, что такие депутатские инициативы идут относительно введения запрета на онлайн-кредитование, выдачу онлайн-кредитов.

Я думаю, что этот вопрос надо очень тщательно взвешивать, прорабатывать, потому что мы сейчас живем в эпоху цифровизации. Все финансовые институты полностью свои продукты переводят в цифровый формат. И отмена полностью онлайн-кредитов приведет к тому, что в дальнейшем, наверное, приостановится развитие новых финансовых продуктов.

Мы поддерживаем инициативу другой группы депутатов, которые говорят: чтобы минимизировать мошенничества при онлайн-кредитовании - нужно ввести период охлаждения. Мы считаем, что эта норма является наиболее эффективной", – заявил замглавы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

По его мнению, поправка с "периодом охлаждения" значительно снизит возможность мошенников обмануть казахстанцев и завладеть их средствами.

Отметим, что период охлаждения при выдаче кредита – это определенный срок, в течение которого гражданин может отказаться от взятия займа, он может составлять как несколько часов, так и несколько дней.

Напомним, ранее в октябре глава АРРФР и зампред Нацбанка также прокомментировали предложение запретить онлайн-выдачу кредитов в Казахстане. По мнению Мадины Абылкасымовой, такая мера преждевременна. Ее поддержал зампред Нацбанка Виталий Тутушкин, по его словам, принятие такого решение стало бы "шагом назад".

Также глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты. По ее словам, предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика.

Напомним, с 20 августа кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

Также с 1 сентября кредиторы также должны будут списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита. Ранее мы писали, что более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы.

Также напомним, в конце августа петицию за запрет онлайн-кредитов в Казахстане отклонили до начала голосования - на основании отсутствия правового механизма рассмотрения петиции по данной теме.

Добавим, несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв. Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане, мы писали здесь.