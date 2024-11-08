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"Преследующие выгоды фирмы-однодневки": глава МНЭ о попавших под санкции компаниях Казахстана

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Мужчина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МНЭ в кулуарах 23-й Министерской конференции ЦАРЭС в Астане высказался о казахстанских компаниях, попавших под санкции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Насколько я помню, до этого две компании из этого списка попадали под американские санкции. Эти компании-однодневки, которые открываются для, наверное, таких целей.

Мы когда начинаем проверять, видим, что у них нет полноценных хозяйственных действий. Они открываются, заключают какой-то контракт и исчезают", – рассказал Нурлан Байбазаров.

По его словам, после заключения сделки финансовые службы, которые отвечают за санкции на Западе, эти компании просто постфактум фиксируют и вносят в список.

"Я думаю, это не системные вопросы, что казахстанские компании стараются обходить санкции. Это разные компании, которые преследуют получение выгоды.

С этим сложно бороться, но в целом, мы будем соблюдать те ограничения, которые мы согласовали с американскими и европейскими соответствующими службами по контролю за санкциями", – заверил министр.

Напомним, накануне стало известно, что несколько казахстанских компаний оказались в санкционном списке Великобритании. По данным британского правительства, оказавшиеся под санкциями компании занимаются поставкой станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса.

До этого министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военный сектор России.

А в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

В апреле прошлого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан.

В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

Между тем в августе заместитель премьер-министра Серик Жумангарин дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний. В сентябре по данному вопросу высказывался глава Минторговли и интеграции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184810-presleduyushchie-vygody-firmy-odnodnevki-glava-mne-o-popavshih-pod-sankcii-kompaniyah-kazahstana/

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