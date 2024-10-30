Две партии Казахстана не поддержали закон о республиканском бюджете

На заседании мажилиса при рассмотрении проекта закона "О республиканском бюджете на 2025-2027-е годы" не все партии проголосовали "за", передает корреспондент NUR.KZ.

Из шести партий представители "Ак жол" и ОСДП заявили, что решили не поддерживать изменения в республиканский бюджет, поскольку их не устроили предложенные правительством шаги в документе.

"В ходе работы над проектом депутаты выявили ряд системных недостатков. Об этом сегодня было сказано. Прежде всего, это касается формирования доходной части бюджета. Очевидно, что проблемы имеются. В частности, цены на экспортные товары были нестабильными, зависели от колебаний мировых рынков.

Из-за этого снижение доходов бюджета продолжается уже не первый год. Глава государства не раз говорил о необходимости генерирования дополнительных источников доходов. Пока действенных шагов со стороны правительства по восстановлению доходов и долгосрочной стабилизации бюджета мы не видим", - отметил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Он добавил, что несмотря на большую работу над проектом бюджета, от депутатов сегодня прозвучало много критики.

"Вы видели, что у фракций разные позиции при голосовании по бюджету. Поэтому правительство должно взять на заметку критику всего депутатского корпуса и сделать соответствующие выводы. Кроме того, в ближайшее время правительству надо сосредоточиться на реализации установленных параметров трехлетнего бюджета с параллельным решением имеющихся проблем. (…) Каждый тенге бюджета должен достичь своей цели. Со своей стороны депутаты также будут контролировать эффективное использование бюджета", - заявил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

В результате голосования большинство депутатов все же поддержали закон.

Ранее сообщалось, что мажилис поддержал ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда.

При этом сегодня на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.

Также ранее депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

Ранее в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

В конце августа мы также писали, что, по мнению аналитиков, бюджетный кризис увеличит изъятия из Нацфонда. Так как налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, восполнить дефицит бюджета могут за счет Национального фонда.

В сентябре глава Минэкономики отвечал на вопрос журналистов о том, что в Казахстане собираются делать с "дырой" в бюджете, которая исчисляется триллионами тенге.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".