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Могут ли работника уволить перед пенсией в Казахстане

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Пенсионер расстроен
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Sinenkiy / Getty Images

В Казахстане работодатель не может уволить сотрудника предпенсионного возраста в рамках сокращения штата или из-за недостаточной квалификации. Есть ли другие ограничения, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцам в возрасте бывает трудно найти работу, особенно если до пенсии остаются считанные годы. Работодатели не всегда хотят нанимать специалиста, который в скором времени уйдет на заслуженный отдых.

Однако у граждан предпенсионного возраста, помимо опыта, есть и другие преимущества. Так, например, как рассказали эксперты Jusan Business, компания не может уволить сотрудника, которому до пенсии осталось два года:

Чтобы по этим причинам работодатель смог уволить сотрудника, у него должны быть подтвержденные результаты аттестации и положительное решение комиссии, созданной из равного числа представителей от работодателя и работников. В остальном ограничений или запретов на увольнение лиц предпенсионного возраста нет.

А вот достижение пенсионного возраста является основанием для увольнения. Однако здесь у работодателя есть ограничения, ведь у процесса увольнения пенсионера есть свой установленный порядок:

  • во-первых, нужно отправить уведомление о расторжении трудового договора, но только после достижения сотрудником пенсионного возраста. То есть заранее отправить уведомление, чтобы уволить сотрудника в день выхода на пенсию, работодатель не имеет права;
  • во-вторых, после уведомления должен пройти минимум месяц, и только после этого можно расторгнуть договор;
  • в-третьих, за увольнение из-за достижения пенсионного возраста работодатель должен будет выплатить сотруднику компенсации: пенсионные и за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Сумма должна быть выплачена не позднее трех дней после прекращения договора. За нарушение работодателя ждет штраф в размере 400 месячных расчетных показателей (1 476 800 тенге в 2024 году).

Пенсионерам не стоит спешить увольняться самостоятельно "по собственному желанию", потому что в таком случае никаких компенсаций работник не получит. Естественно, это не касается случаев, когда работник действительно решил уйти сам.

Впрочем, в действительности закон не обязывает увольнять пенсионеров. Если всех все устраивает, работник может продолжать свой трудовой путь, правда, пенсионных накоплений у него уже не прибавится, ведь взносы и соцотчисления за них уже платить не нужно.

Напомним, в Казахстане существует программа "Серебряный возраст", в рамках которой граждане предпенсионного возраста могут найти себе постоянную работу и трудиться до выхода на заслуженный отдых.

Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169382-mogut-li-rabotnika-uvolit-pered-pensiey-v-kazahstane/

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