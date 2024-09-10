"Жилищный бум" в Астане: сколько квартир скупили в столице Казахстана

В августе в Казахстане зарегистрировали 40 832 сделки купли-продажи жилья. Это максимальный показатель с 2022 года. Больше всего квартир было продано в Астане. Подробнее читайте на NUR.KZ.
Спрос на жилье в Казахстане растет третий месяц подряд. По данным Бюро национальной статистики, в августе жители страны совершили 40 832 сделки купли-продажи жилой недвижимости. Это на 1,8% больше, чем было в июле и на 5,2% больше, чем было в августе 2023 года.
Также стоит отметить, что данный показатель является максимальным как минимум с 2022 года.
Между тем больше всего жилья приобрели жители Астаны – всего 8 200 единиц жилой недвижимости. За месяц спрос в столице вырос сразу на 19,8%, а за год – на 17,5%. Стоит отметить, что почти все сделки (8 082) были совершены по квартирам в многоквартирных домах.
На втором месте расположился Алматы – 7 242 сделки купли-продажи жилой недвижимости. В августе в мегаполисе было продано 6 717 квартир и 525 индивидуальных домов. Спрос за месяц вырос на 2,1%, а за год – сразу на 22,2%.
Третье место по продажам заняла Карагандинская область – 3 170 сделок. При этом, в отличии от двух крупнейших городов страны, здесь спрос упал: за месяц – на 1,2%, а за год – на 14,4%.
|Регион
|Количество
сделок
купли-продажи жилья
|Рост в августе 2024 года
|к июлю
2024 года
|к августу
2023 года
|Казахстан
|40 832
|1,8%
|5,2%
|Абай
|1 044
|15,0%
|1,7%
|Акмолинская
|1 519
|-0,8%
|-11,8%
|Актюбинская
|1 805
|-14,3%
|10,6%
|Алматинская
|1 958
|-15,0%
|-2,8%
|Атырауская
|1 235
|-2,1%
|7,5%
|Западно-Казахстанская
|1 753
|8,0%
|65,5%
|Жамбылская
|1 181
|5,3%
|-14,8%
|Жетысу
|868
|-2,7%
|-15,9%
|Карагандинская
|3 170
|-1,2%
|-14,4%
|Костанайская
|1 586
|3,3%
|-2,5%
|Кызылординская
|699
|13,3%
|-7,4%
|Мангистауская
|2 115
|-1,6%
|17,4%
|Павлодарская
|1 093
|-8,4%
|-3,1%
|Северо-Казахстанская
|903
|-24,4%
|-23,5%
|Туркестанская
|1 051
|-11,5%
|-17,1%
|Улытау
|403
|-11,8%
|-1,7%
|Восточно-Казахстанская
|1 186
|3,2%
|-20,0%
|Астана
|8 200
|19,8%
|17,5%
|Алматы
|7 242
|2,1%
|22,2%
|Шымкент
|1 821
|5,5%
|19,3%
|По данным Бюро национальной статистики
В целом по Казахстану за месяц была продана 31 851 квартира в многоквартирных домах. Чаще всего жители страны покупали 2-комнатные квартиры – 12 019 единиц. На 1-комнатные пришлось 11 950 сделок, а на 3-комнатные – 1 268 сделок.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Казахстане начали снижаться цены на вторичное жилье. При этом сильнее всего оно подешевело в Алматы – сразу на 1,3% за месяц.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2159409-zhilishchnyy-bum-v-astane-skolko-kvartir-skupili-v-stolice-kazahstana/