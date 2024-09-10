"Жилищный бум" в Астане: сколько квартир скупили в столице Казахстана

В августе в Казахстане зарегистрировали 40 832 сделки купли-продажи жилья. Это максимальный показатель с 2022 года. Больше всего квартир было продано в Астане. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Спрос на жилье в Казахстане растет третий месяц подряд. По данным Бюро национальной статистики, в августе жители страны совершили 40 832 сделки купли-продажи жилой недвижимости. Это на 1,8% больше, чем было в июле и на 5,2% больше, чем было в августе 2023 года.

Также стоит отметить, что данный показатель является максимальным как минимум с 2022 года.

Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Между тем больше всего жилья приобрели жители Астаны – всего 8 200 единиц жилой недвижимости. За месяц спрос в столице вырос сразу на 19,8%, а за год – на 17,5%. Стоит отметить, что почти все сделки (8 082) были совершены по квартирам в многоквартирных домах.

На втором месте расположился Алматы – 7 242 сделки купли-продажи жилой недвижимости. В августе в мегаполисе было продано 6 717 квартир и 525 индивидуальных домов. Спрос за месяц вырос на 2,1%, а за год – сразу на 22,2%.

Третье место по продажам заняла Карагандинская область – 3 170 сделок. При этом, в отличии от двух крупнейших городов страны, здесь спрос упал: за месяц – на 1,2%, а за год – на 14,4%.

Регион Количество

сделок

купли-продажи жилья Рост в августе 2024 года к июлю

2024 года к августу

2023 года Казахстан 40 832 1,8% 5,2% Абай 1 044 15,0% 1,7% Акмолинская 1 519 -0,8% -11,8% Актюбинская 1 805 -14,3% 10,6% Алматинская 1 958 -15,0% -2,8% Атырауская 1 235 -2,1% 7,5% Западно-Казахстанская 1 753 8,0% 65,5% Жамбылская 1 181 5,3% -14,8% Жетысу 868 -2,7% -15,9% Карагандинская 3 170 -1,2% -14,4% Костанайская 1 586 3,3% -2,5% Кызылординская 699 13,3% -7,4% Мангистауская 2 115 -1,6% 17,4% Павлодарская 1 093 -8,4% -3,1% Северо-Казахстанская 903 -24,4% -23,5% Туркестанская 1 051 -11,5% -17,1% Улытау 403 -11,8% -1,7% Восточно-Казахстанская 1 186 3,2% -20,0% Астана 8 200 19,8% 17,5% Алматы 7 242 2,1% 22,2% Шымкент 1 821 5,5% 19,3% По данным Бюро национальной статистики

В целом по Казахстану за месяц была продана 31 851 квартира в многоквартирных домах. Чаще всего жители страны покупали 2-комнатные квартиры – 12 019 единиц. На 1-комнатные пришлось 11 950 сделок, а на 3-комнатные – 1 268 сделок.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Казахстане начали снижаться цены на вторичное жилье. При этом сильнее всего оно подешевело в Алматы – сразу на 1,3% за месяц.