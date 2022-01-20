Из-за чего могут уволить работника в Казахстане

Иллюстративное фото: Getty Images / Peter Dazeley

Для увольнения сотрудника нужны веские основания. Но в Трудовом кодексе РК (ТК РК) таковых наберется более двух десятков. По какой причине работодатель может уволить работника, узнали журналисты NUR.KZ.

Первый пункт 52 статьи ТК РК гласит, что трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в 27 случаях.

В первую очередь это могут быть причины, связанные с деятельностью самого работодателя:

ликвидация работодателя-юридического лица либо прекращение деятельности работодателя-физического лица;

сокращение численности или штата работников;

снижение объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния работодателя;

досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря.

Часть ситуаций, когда сотрудник может быть уволен, связаны с его собственными трудовыми показателями:

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

несоответствие работника требованиям к профессиональной деятельности, установленным законами РК;

повторное непрохождение проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной безопасности работником, руководителем и лицом, ответственным за обеспечение безопасности и охраны труда;

лишение свидетельства о присвоении квалификации «оценщик»;

прекращение допуска работника к государственным секретам в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

Иллюстративное фото: Getty Images / Nitchakul Sangpetch / EyeEm

нарушение трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем либо руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения, определенного актом, повлекшего причинение материального ущерба работодателю;

отрицательный результат работы в период испытательного срока.

При этом есть ситуации, не зависящие от квалификации работника, на которые он никак не может повлиять. Но работодатель все равно может уволить его в случае:

достижения работником пенсионного возраста, если не был продлен срок трудового договора по взаимному согласию сторон;

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы и исключающего возможность ее продолжения;

неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, за исключением случаев нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности.

За работником, утратившим трудоспособность в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием, место работы или должность сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Но большинство причин для увольнения связаны с дисциплинарными нарушениями работника:

отсутствие на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день или смену;

нахождение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (и в других аналогичных состояниях), в том числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих такие виды опьянения;

отказ от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения;

Иллюстративное фото: Getty Images / sukanya sitthikongsak

нарушение работником правил охраны труда или пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья работников, включая производственные травмы и аварии;

совершение работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором или постановлением суда;

совершение виновных действий или бездействие работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, а также использующего свое служебное положение в своих или чужих интересах вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы;

разглашение работником сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;

повторное неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание;

предоставление работником работодателю заведомо ложных документов или сведений при заключении трудового договора либо переводе на другую работу, если они могли являться основаниями для отказа в заключении трудового договора или переводе на другую работу;

совершение работником коррупционного правонарушения, исключающего в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом возможность дальнейшей работы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами РК;

продолжение работником участия в забастовке после доведения до его сведения решения суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке забастовки;

отсутствие работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.

Во всех перечисленных ситуациях работодатель может уволить сотрудника по своему усмотрению. В других случаях расторжение трудового договора со стороны компании может быть незаконным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951910-iz-za-chego-mogut-uvolit-rabotnika-v-kazahstane/