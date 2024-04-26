Какие зарплаты получают казахстанцы "Серебряного возраста"

Казахстанцам помогают найти работу в рамках программы "Серебряный возраст". Средний размер зарплаты по ней составляет порядка 135,6 тыс. тенге. Подробности о таком трудоустройстве читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы в возрасте, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию, могут столкнуться с трудностями в поиске работы. Однако специально для них в стране действует программа "Серебряный возраст".

На государственную поддержку могут рассчитывать все граждане в возрасте от 50 лет. Стоит отметить, что в прошлом году в рамках программы нашли работу более 15 тыс. человек, что больше, чем изначально было запланировано.

Действует программа и в текущем году. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года работу в рамках нее нашли почти 10 тыс. граждан. Всего же в планах трудоустроить порядка 19 060 человек.

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

На каких условиях работают казахстанцы

Важная особенность проекта "Серебряный возраст" заключается в том, что государство берет на себя обязанность по выплате части зарплаты трудоустроенным гражданам.

Так, в первый год участия в программе государство субсидирует 70% зарплаты, но не более 30 месячных расчетных показателей (МРП), или 110 760 тенге. На второй год – 65%, а на третий – 60%.

То есть участие в таком проекте выгодно и самим работодателям. С одной стороны они получают опытного работника, а с другой – за свой счет выплачивают им лишь малую часть зарплаты.

Однако важно отметить, что после завершения трехлетнего срока работодатель обязан трудоустроить работника еще как минимум на один год или же до тех пор, пока работник не уйдет на заслуженный отдых, если он предпенсионного возраста.

В Минтруда также поделились окладами, которые получают участники "Серебряного возраста". Так, по Казахстану средний размер зарплат составляет 135,6 тыс. тенге.

В ряде регионов средние оклады еще выше. Например, в Восточно-Казахстанской области платят в среднем 202,7 тыс. тенге, в Кызылординской – 180 тыс. тенге, а в Астане – 177,6 тыс. тенге.

Впрочем, не везде платят также. К примеру, в Западно-Казахстанской средний оклад составляет 100 тыс. тенге, а в Алматы – вообще всего 98,3 тыс. тенге, что лишь немного превышает минимальную заработную плату в 2024 году.