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Исторический рекорд: максимальную сумму могут изъять из Нацфонда в 2024 году, сообщают аналитики

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Купюры сдувает с рук
Деньги. Иллюстративное фото: Jeffrey Coolidge/Getty Images

Недостаток денег в госбюджете приводит к необходимости изымать средства из Национального фонда РК. В сентябре уже изъято на 450 млрд тенге больше, чем планировалось. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В 2024 году из Национального фонда РК может быть изъята рекордная сумма в 6 трлн тенге, что превысит прошлогодний рекорд в 5,4 трлн тенге.
  • За январь-сентябрь 2024 года из фонда уже выведено 4,4 трлн тенге, включая 467 млрд на покупку акций казахстанских компаний.
  • По мнению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, даже рост налоговых поступлений после пандемии не стал препятствием для увеличения изъятий из Нацфонда, что вызывает обеспокоенность МВФ.

Национальный фонд РК пополняется за счет доходов от продажи нефти и должен выполнять две функции:

  • сберегательную – для будущих поколений;
  • стабилизационную – для компенсации колебаний мировых цен на нефть.

Однако из-за дефицита бюджета из фонда изымаются средства уже в течение 10 лет, а общая сумма изъятий уже составила около 100 млрд долларов США.

Как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, за январь-сентябрь 2024 года из фонда уже выведено в совокупности 4,4 трлн тенге (включая 467 млрд тенге на покупку акций казахстанских компаний), из которых 450 млрд тенге приходятся на сентябрь и уже превышают лимиты на текущий год.

При этом итоговая сумма может увеличиться.

Сколько могут изъять из Нацфонда в 2024 году

Согласно расчетам аналитиков, к официальным трансфертам в республиканский бюджет в размере 3,5 трлн тенге (январь-август) и 467 млрд тенге на покупку акций "Казатомпром" могут прибавиться приблизительно 2 трлн тенге для покрытия дефицита бюджета и недопущения роста доли дефицита к ВВП.

Инфографика
Динамика изъятия средств из Нацфонда. Источник: Telegram-канал Tengenomika

"Итого, общая сумма изымаемых средств Нацфонда Казахстана в текущем году может составить как минимум 6,0 трлн тенге, и это будет историческим рекордом, потому как прошлогодние изъятия в 5,4 трлн тенге уже стали тогда рекордными.

График к посту лишь доказывает тот факт, что в годы после пандемии даже рост собственных налоговых поступлений бюджета не был препятствием для наращивания изъятий из Нацфонда.

Это, в свою очередь, было следствием не менее резкого роста государственных расходов. Не зря международные организации как МВФ (Международный валютный фонд – прим. ред.) обеспокоены ростом изъятий в последние годы", – отмечают аналитики.

В то же время сообщается, что в МВФ ключевой ролью Национального фонда считают долгосрочное стратегическое распределение средств для поддержки будущего роста, а не финансирование ежегодного дефицита бюджета.

Ранее аналитики сообщали, что Нацфонд формально не существует. А бывшая глава Счетного комитета отмечала, что "мы живем не по средствам" – больше половины выделенных из Нацфонда средств власти направляли на текущие мероприятия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169307-istoricheskiy-rekord-maksimalnuyu-summu-mogut-izyat-iz-nacfonda-v-2024-godu-soobshchayut-analitiki/

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