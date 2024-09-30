Дефицит бюджета в Казахстане сократился, но проблемы сохраняются, сообщает экономист

Ситуация с дефицитом бюджета улучшилась на 183% в первом полугодии 2024 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но затраты все еще превышают 100 трлн тенге. Об этом читайте на NUR.KZ.
- По данным экономиста Тоқтасына Бақбергена, дефицит бюджета Казахстана в первом полугодии 2024 года сократился на 183% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 19 триллионов тенге.
- Несмотря на улучшение ситуации, расходы государства (106 триллионов тенге) все еще значительно превышают доходы (87 триллионов тенге), что вынуждает использовать средства Национального фонда РК.
- Эксперт отмечает, что дефицит бюджета не всегда негативен и может стимулировать экономику, однако текущая ситуация в Казахстане указывает на сохранение проблем с финансированием государственных расходов и пополнением бюджета.
Вопрос дефицита республиканского бюджета связан с тем фактом, что расходы превышают доходы, которые в основном состоят из налоговых поступлений. Однако объемы этих доходов оказались на критическом уровне.
В результате недостающую разницу приходится компенсировать за счет средств Национального фонда РК.
Как сообщает издание Economy.kz, эксперт и экономист Тоқтасын Бақберген отмечает наличие положительных изменений в данном вопросе. Но сложности сохраняются.
Сколько бюджетных денег тратится в Казахстане
Согласно сообщению эксперта, за январь-июнь 2024 года доходы республиканского бюджета составили 87 триллионов тенге. Однако затраты государства достигли 106 триллионов тенге.
В результате образовался дефицит республиканского бюджета на 19 триллионов тенге. Это равно 37% объема валового внутреннего продукта (ВВП). При этом данный показатель оказался лучше, чем был в прошлом году.
"Из положительного можно отметить, что за первое полугодие 2024 года дефицит бюджета на 183%, или на 4 255 миллиардов тенге, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, можно также отметить, что среднемесячный темп прироста дефицита за первое полугодие 2024 года составил 49% против 856% в аналогичном периоде 2023 года.
Таким образом, несмотря на то, что сумма дефицита бюджета является существенной, в относительном выражении динамика значительно лучше, чем в 2023 году", – сообщает эксперт.
При этом правительство уже использовало почти весь запланированный объем трансфертов из Национального Фонда за первое полугодие: изъято более 3 трлн тенге из 3,6 трлн тенге.
Дефицит не значит "плохо"
Как отмечает эксперт, в некоторых случаях дефицит может быть полезен для стимулирования экономики.
Например, подобное отмечается в периоды экономического спада – правительство может увеличить расходы на инфраструктуру, социальные программы и поддержку бизнеса, чтобы создать рабочие места и стимулировать рост.
В то же время и профицит бюджета не всегда означает, что с экономикой все в порядке.
"Проблема профицита заключается в том, что если не заниматься своевременными вопросами, например, ремонтом или здоровьем, то проблемы накапливаются, и в конечном итоге потребуют серьезных финансовых вложений.
Еще один важный фактор – инфляция. В начале 2015 года мало кто ожидал резкого ослабления национальной валюты, и те, кто держал сбережения в физическом виде или на депозитах, в начале 2016 года потеряли фактически половину стоимости своих денег.
На уровне страны профицит республиканского бюджета может указывать на то, что значительная часть средств не работает в экономике, что может привести к стагнации в долгосрочной перспективе", – сообщает Тоқтасын Бақберген.
Таким образом, показатели динамики дефицита бюджета улучшились. Однако сложности с финансированием госрасходов и пополнением республиканского бюджета сохраняются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166898-deficit-byudzheta-v-kazahstane-sokratilsya-no-problemy-sohranyayutsya-soobshchaet-ekonomist/
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