Дефицит бюджета в Казахстане сократился, но проблемы сохраняются, сообщает экономист

Ситуация с дефицитом бюджета улучшилась на 183% в первом полугодии 2024 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но затраты все еще превышают 100 трлн тенге. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным экономиста Тоқтасына Бақбергена, дефицит бюджета Казахстана в первом полугодии 2024 года сократился на 183% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 19 триллионов тенге.

Несмотря на улучшение ситуации, расходы государства (106 триллионов тенге) все еще значительно превышают доходы (87 триллионов тенге), что вынуждает использовать средства Национального фонда РК.

Эксперт отмечает, что дефицит бюджета не всегда негативен и может стимулировать экономику, однако текущая ситуация в Казахстане указывает на сохранение проблем с финансированием государственных расходов и пополнением бюджета.

Вопрос дефицита республиканского бюджета связан с тем фактом, что расходы превышают доходы, которые в основном состоят из налоговых поступлений. Однако объемы этих доходов оказались на критическом уровне.

В результате недостающую разницу приходится компенсировать за счет средств Национального фонда РК.

Как сообщает издание Economy.kz, эксперт и экономист Тоқтасын Бақберген отмечает наличие положительных изменений в данном вопросе. Но сложности сохраняются.

Сколько бюджетных денег тратится в Казахстане

Согласно сообщению эксперта, за январь-июнь 2024 года доходы республиканского бюджета составили 87 триллионов тенге. Однако затраты государства достигли 106 триллионов тенге.

В результате образовался дефицит республиканского бюджета на 19 триллионов тенге. Это равно 37% объема валового внутреннего продукта (ВВП). При этом данный показатель оказался лучше, чем был в прошлом году.

Расходы и доходы республиканского бюджета в 2024 году. Источник: Economy.kz

"Из положительного можно отметить, что за первое полугодие 2024 года дефицит бюджета на 183%, или на 4 255 миллиардов тенге, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, можно также отметить, что среднемесячный темп прироста дефицита за первое полугодие 2024 года составил 49% против 856% в аналогичном периоде 2023 года.

Таким образом, несмотря на то, что сумма дефицита бюджета является существенной, в относительном выражении динамика значительно лучше, чем в 2023 году", – сообщает эксперт.

При этом правительство уже использовало почти весь запланированный объем трансфертов из Национального Фонда за первое полугодие: изъято более 3 трлн тенге из 3,6 трлн тенге.

Дефицит не значит "плохо"

Как отмечает эксперт, в некоторых случаях дефицит может быть полезен для стимулирования экономики.

Например, подобное отмечается в периоды экономического спада – правительство может увеличить расходы на инфраструктуру, социальные программы и поддержку бизнеса, чтобы создать рабочие места и стимулировать рост.

В то же время и профицит бюджета не всегда означает, что с экономикой все в порядке.

Монеты. Иллюстративное фото: Adam Gault/Getty Images

"Проблема профицита заключается в том, что если не заниматься своевременными вопросами, например, ремонтом или здоровьем, то проблемы накапливаются, и в конечном итоге потребуют серьезных финансовых вложений.

Еще один важный фактор – инфляция. В начале 2015 года мало кто ожидал резкого ослабления национальной валюты, и те, кто держал сбережения в физическом виде или на депозитах, в начале 2016 года потеряли фактически половину стоимости своих денег.

На уровне страны профицит республиканского бюджета может указывать на то, что значительная часть средств не работает в экономике, что может привести к стагнации в долгосрочной перспективе", – сообщает Тоқтасын Бақберген.

Таким образом, показатели динамики дефицита бюджета улучшились. Однако сложности с финансированием госрасходов и пополнением республиканского бюджета сохраняются.

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