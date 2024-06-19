Более 7 млрд тенге из бюджета смогли сохранить рядовые казахстанцы, сообщают в Антикоре

В августе 2023 года был запущен проект "Антикоррупционное волонтерство", в котором принимают участие рядовые казахстанцы. За неполный год они смогли предотвратить множество нарушений, сообщает NUR.KZ.

Антикоррупционные волонтеры, число которых достигло 2,7 тыс. человек, помогают выявлять факты нерационального использования бюджетных средств.

Как сообщает Telegram-канал ANTIKOR, благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 7 млрд тенге.

Это может стать хорошим примером для населения. Ведь чаще всего казахстанцы могут сами способствовать распространению коррупции в стране.

Что удалось сделать казахстанцам

Согласно сообщению Антикоррупционной службы, волонтерами было выявлено множество случаев непрозрачных закупок. Так, отмечаются некоторые примеры:

Уральск – после вмешательства волонтера, акимат города отменил закупку оборудования для видеоконференцсвязи на сумму 45 млн тенге , так как рыночная стоимость аналогичного оборудования составляет около 4 млн тенге ;

, так как рыночная стоимость аналогичного оборудования составляет ; Шымкент – волонтеры выявили факт дублирования управлением образования и несколькими школами закупки по организации летнего отдыха для детей-сирот, что помогло предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 78 млн тенге ;

; Туркестан – казахстанцами-волонтерами был установлен факт необоснованного повышения тарифов при расчете теплоэнергии (начисление производилось в квадратных метрах, несмотря на наличие приборов учета в многоэтажных жилых домах). В результате принятых мер произведен перерасчет для более 2 тыс. жильцов 32 многоэтажных жилых домов на сумму порядка 13 млн тенге .

. Астана – волонтеры проверили состояние 30 квартир, выданных по программе "Арендное жилье для работающей молодежи" и добились устранения многочисленных недостатков, таких как отсутствие радиаторов и электрических розеток, а также незавершенные строительно-монтажные работы и другие дефекты.

"Благодаря деятельности антикоррупционных волонтеров обеспечивается общественный контроль, направленный на решение социально значимых вопросов населения", – отмечается в Антикоре.

Ранее аналитики сообщали, что коррупция в Казахстане снижается, однако ущерб от нее растет.

Также напомним, что казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции и получить за это вознаграждение.