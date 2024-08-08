Почему ускорилась инфляция в Казахстане

Показатель инфляции зависит от роста цен на 508 товаров и услуг. В июле он впервые за полтора года вырос из-за резкого подорожания некоторых позиций. Подробности читайте на NUR.KZ.
По итогам июля годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,6%. Месяцем ранее, то есть в июне, показатель составлял 8,4%. Таким образом, впервые за полтора года инфляция в Казахстане увеличилась.
Примечательно, что главным "виновником" ускорения темпов роста цен стали не продукты питания, а сфера услуг. Здесь за месяц цены выросли на 1,6%, а за год – сразу на 14,5%. Для сравнения: продукты питания за это же время подорожали лишь на 0,2% и 5,5% соответственно.
Какие услуги подорожали сильнее всего
Стоит отметить, что в июле не было массового подорожания платных услуг, однако некоторые из них, согласно данным Бюро национальной статистики, выросли в цене очень сильно.
Так, например, сильнее всего за месяц подорожали услуги воздушного транспорта – сразу на 12,9%. Следом идет сотовая связь с месячным приростом 11,5%, а замыкает тройку лидеров абонентская плата за Интернет – плюс 6,8%.
В целом услуги связи за месяц выросли в цене на 7,7%. Исключением стало только кабельное телевидение, которое подешевело на 1,1% за месяц.
Также прирост цен в июле был зафиксирован на аренду жилья (плюс 1,9% за месяц) и услуги санаториев (плюс 1,5%). На 0,4% за месяц подорожали амбулаторные услуги, а в частности, цены выросли на первичный прием к врачу – на 1,2%.
Стали дороже услуги общественного питания (на 1,1%), в том числе подорожали обеды в ресторанах (плюс 2,8%). Отметилась ростом цен и сфера красоты – услуги салонов и парикмахерских подорожали на 1,4%. Также в июле был зафиксирован рост цен на ритуальные услуги – на 1,1%.
Рост цен в июле фиксировался и на многие другие платные услуги, но их темп был более скромным и не превышал 1%.
|Платные услуги
|Рост цен в июле 2024 года
|к июню
2024 года
|к июлю
2023 года
|Воздушный транспорт
|12,9%
|5,2%
|Услуги сотовой связи
|11,5%
|21,9%
|Аренда жилья
|1,9%
|12,4%
|Услуги санаториев
|1,5%
|10,5%
|Парикмахерские и салоны красоты
|1,4%
|13,2%
|Первичный прием к врачу
|1,2%
|10,2%
|Рестораны и гостиницы
|1,1%
|10%
|Ритуальные услуги
|1,1%
|11,7%
|Электроэнергия
|1,1%
|31%
|По данным Бюро национальной статистики
Какие непродовольственные товары подорожали
Более скромная ситуация наблюдалась в сфере непродовольственных товаров. Здесь сильнее всего подорожал сжиженный газ в баллонах – на 5,3% за месяц, а следом идут сигареты – плюс 3,8%.
Стоит отметить, что подорожание сигарет произошло по плану – с 15 июля были повышены минимальные цены на табачную продукцию.
Заметное подорожание было зафиксировано и на некоторые медицинские препараты. В частности, подорожал корвалол – на 3,4%, "Флемоксин Солютаб" – на 2,6%, поливитамины – на 2,3%, "Омез" – на 1,6% и "Канефрон Н" – на 1,9%. Также вырос в цене этиловый спирт – на 1,8%.
Прирост не менее 1% в месяц был зафиксирован на различное аудиовизуальное оборудование – плюс 2,9%, детское мыло – плюс 2,3% и мужскую одежду – плюс 1%.
|Непродовольственные товары
|Рост цен в июле 2024 года
|к июню
2024 года
|к июлю
2023 года
|Газ сжиженный (в баллонах)
|5,3%
|8,8%
|Сигареты с фильтром
|3,8%
|17,2%
|Корвалол, 25 мл
|3,4%
|6,5%
|Аудио, видео и фотоаппаратура
|2,9%
|35,4%
|"Флемоксин Солютаб" 500 мг
|2,6%
|22%
|Поливитамины "Мульти-табс Классик"
|2,3%
|13%
|Мыло детское
|2,3%
|4,9%
|"Канефрон Н"
|1,9%
|7,3%
|Спирт этиловый 90%
|1,8%
|13,3%
|"Омез", 10 мг
|1,6%
|6,3%
|Мужская одежда
|1%
|10,3%
|По данным Бюро национальной статистики
Какие продукты питания подорожали
Что касается продуктов питания, то здесь все менее однозначно. Многие продовольственные товары стали дешевле как в месячной динамике, так и в годовой. Однако все равно нашлись свои "рекордсмены", которые в июле сильно выросли в цене.
Так, за месяц сильно подорожали некоторые овощи: белокочанная капуста – на 16,8%, картофель – на 7,5%, а репчатый лук – на 7,3%. Примечательно, что капуста и лук все равно стоят дешевле, чем год назад.
Также отметились приростом кофе (плюс 1,9%), кондитерские изделия (плюс 1,5%), минеральная вода (плюс 1,4%), а также вино (плюс 1,9%), пиво (плюс 1,3%) и натуральные соки (плюс 1%).
|
Продовольственные товары
|Рост цен в июле 2024 года
|к июню
2024 года
|к июлю
2023 года
|Капуста белокочанная
|16,8%
|-19%
|Лук репчатый
|7,3%
|-34,8%
|Картофель
|7,5%
|10%
|Кофе
|1,9%
|6%
|Кондитерские изделия
|1,5%
|11,8%
|Минеральная и питьевая вода
|1,4%
|15,7%
|Вино
|1,9%
|10,2%
|Пиво
|1,3%
|14,4%
|Фруктовые и овощные соки
|1%
|11,8%
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, подорожание именно этих, а также некоторых других товаров и услуг привело к тому, что показатель годовой инфляции в Казахстане вырос впервые с февраля 2023 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146377-pochemu-uskorilas-inflyaciya-v-kazahstane/