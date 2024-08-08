Почему ускорилась инфляция в Казахстане

Показатель инфляции зависит от роста цен на 508 товаров и услуг. В июле он впервые за полтора года вырос из-за резкого подорожания некоторых позиций. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам июля годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,6%. Месяцем ранее, то есть в июне, показатель составлял 8,4%. Таким образом, впервые за полтора года инфляция в Казахстане увеличилась.

Примечательно, что главным "виновником" ускорения темпов роста цен стали не продукты питания, а сфера услуг. Здесь за месяц цены выросли на 1,6%, а за год – сразу на 14,5%. Для сравнения: продукты питания за это же время подорожали лишь на 0,2% и 5,5% соответственно.

Какие услуги подорожали сильнее всего

Стоит отметить, что в июле не было массового подорожания платных услуг, однако некоторые из них, согласно данным Бюро национальной статистики, выросли в цене очень сильно.

Так, например, сильнее всего за месяц подорожали услуги воздушного транспорта – сразу на 12,9%. Следом идет сотовая связь с месячным приростом 11,5%, а замыкает тройку лидеров абонентская плата за Интернет – плюс 6,8%.

В целом услуги связи за месяц выросли в цене на 7,7%. Исключением стало только кабельное телевидение, которое подешевело на 1,1% за месяц.

Также прирост цен в июле был зафиксирован на аренду жилья (плюс 1,9% за месяц) и услуги санаториев (плюс 1,5%). На 0,4% за месяц подорожали амбулаторные услуги, а в частности, цены выросли на первичный прием к врачу – на 1,2%.

Стали дороже услуги общественного питания (на 1,1%), в том числе подорожали обеды в ресторанах (плюс 2,8%). Отметилась ростом цен и сфера красоты – услуги салонов и парикмахерских подорожали на 1,4%. Также в июле был зафиксирован рост цен на ритуальные услуги – на 1,1%.

Рост цен в июле фиксировался и на многие другие платные услуги, но их темп был более скромным и не превышал 1%.

Платные услуги Рост цен в июле 2024 года к июню

2024 года к июлю

2023 года Воздушный транспорт 12,9% 5,2% Услуги сотовой связи 11,5% 21,9% Аренда жилья 1,9% 12,4% Услуги санаториев 1,5% 10,5% Парикмахерские и салоны красоты 1,4% 13,2% Первичный прием к врачу 1,2% 10,2% Рестораны и гостиницы 1,1% 10% Ритуальные услуги 1,1% 11,7% Электроэнергия 1,1% 31% По данным Бюро национальной статистики

Какие непродовольственные товары подорожали

Более скромная ситуация наблюдалась в сфере непродовольственных товаров. Здесь сильнее всего подорожал сжиженный газ в баллонах – на 5,3% за месяц, а следом идут сигареты – плюс 3,8%.

Стоит отметить, что подорожание сигарет произошло по плану – с 15 июля были повышены минимальные цены на табачную продукцию.

Заметное подорожание было зафиксировано и на некоторые медицинские препараты. В частности, подорожал корвалол – на 3,4%, "Флемоксин Солютаб" – на 2,6%, поливитамины – на 2,3%, "Омез" – на 1,6% и "Канефрон Н" – на 1,9%. Также вырос в цене этиловый спирт – на 1,8%.

Прирост не менее 1% в месяц был зафиксирован на различное аудиовизуальное оборудование – плюс 2,9%, детское мыло – плюс 2,3% и мужскую одежду – плюс 1%.

Непродовольственные товары Рост цен в июле 2024 года к июню

2024 года к июлю

2023 года Газ сжиженный (в баллонах) 5,3 % 8,8 % Сигареты с фильтром 3,8 % 17,2 % Корвалол, 25 мл 3,4 % 6,5 % Аудио, видео и фотоаппаратура 2,9 % 35,4 % "Флемоксин Солютаб" 500 мг 2,6 % 22 % Поливитамины "Мульти-табс Классик" 2,3 % 13 % Мыло детское 2,3 % 4,9 % "Канефрон Н" 1,9 % 7,3 % Спирт этиловый 90% 1,8 % 13,3 % "Омез", 10 мг 1,6 % 6,3% Мужская одежда 1 % 10,3% По данным Бюро национальной статистики

Какие продукты питания подорожали

Что касается продуктов питания, то здесь все менее однозначно. Многие продовольственные товары стали дешевле как в месячной динамике, так и в годовой. Однако все равно нашлись свои "рекордсмены", которые в июле сильно выросли в цене.

Так, за месяц сильно подорожали некоторые овощи: белокочанная капуста – на 16,8%, картофель – на 7,5%, а репчатый лук – на 7,3%. Примечательно, что капуста и лук все равно стоят дешевле, чем год назад.

Также отметились приростом кофе (плюс 1,9%), кондитерские изделия (плюс 1,5%), минеральная вода (плюс 1,4%), а также вино (плюс 1,9%), пиво (плюс 1,3%) и натуральные соки (плюс 1%).



Продовольственные товары Рост цен в июле 2024 года к июню

2024 года к июлю

2023 года Капуста белокочанная 16,8 % -19 % Лук репчатый 7,3 % -34,8 % Картофель 7,5 % 10 % Кофе 1,9% 6 % Кондитерские изделия 1,5 % 11,8 % Минеральная и питьевая вода 1,4 % 15,7 % Вино 1,9 % 10,2 % Пиво 1,3 % 14,4 % Фруктовые и овощные соки 1 % 11,8 % По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, подорожание именно этих, а также некоторых других товаров и услуг привело к тому, что показатель годовой инфляции в Казахстане вырос впервые с февраля 2023 года.