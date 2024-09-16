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Курс доллара превысил 480 тенге в Казахстане

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Доллары США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,10 тенге и составил 480,61 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

На данный момент курс доллара в Казахстане остановился на отметке в 480,61 тенге, повысившись на 1,10 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 477,40 –479,50 тенге, продажа – 481,40 – 483 тенге;
  • в Астане: покупка – 477,40 – 479 тенге, продажа – 481,40 – 483 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка –480 – 480,5 тенге, продажа – 481 – 481,7 тенге;
  • в Астане: покупка – 478 – 479,5 тенге, продажа – 481,8 – 483 тенге.

Отметим, что крайний раз курс доллара превышал 480 тенге в июле этого года. Тогда курс доллара подскочил сразу на 3,94 тенге и составил 480,77 тенге.

Напомним, 21 июня доллар США подорожал почти на 5 тенге. Тогда же глава Нацбанка прокомментировал заявления о том, что казахстанцы не могли купить доллары, и рассказал о прогнозе дальнейшего курса доллара к тенге.

В ассоциации финансистов позже высказались о росте курса доллара, назвав его максимальным за последние 9 месяцев.

Также ранее эксперт рассказал, есть ли риск новой девальвации тенге в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2161947-kurs-dollara-prevysil-480-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/

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