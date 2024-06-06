Есть ли риск новой девальвации тенге в Казахстане, рассказал эксперт

На фоне новостей об экономическом состоянии страны и колебаниях курса тенге казахстанцев стал беспокоить вопрос девальвации. Что это такое и в каких условиях она возможна, узнайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы в Сети вновь опасаются девальвации тенге в 2024 году из-за колебаний курса и состояния экономики.

Сейчас курс тенге определяется рыночными механизмами, что предотвращает резкие падения, как до 2015 года.

Девальвация влияет на экономику по-разному: банки и экспортеры могут выигрывать, население сталкивается с ростом цен на импорт, но также получает выгоду от стабилизации экономики. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Девальвация – это процесс резкого обесценивания одной валюты по отношению к другим. Подобное явление уже имело место в Казахстане в предыдущие годы.

Однако и сейчас в интернете можно встретить опасения граждан о том, что вновь ожидается девальвация национальной валюты. В основном такие слухи возникают на фоне новостей о курсе тенге или экономическом состоянии страны.

Почему происходит девальвация и что может привести к падению тенге в 2024 году, рассказал Сергей Домнин, руководитель Kursiv Research.

Зачем ранее проводили девальвацию в Казахстане

Как отмечает эксперт, историю девальваций в нашей стране стоит разделить на две части:

первая – при режиме валютного таргетирования, то есть до осени 2015-го;

вторая – при режиме инфляционного таргетирования с объявленным НБ РК свободно плавающим обменным курсом.

"В обоих случаях цель – сбалансировать условия внешней и внутренней среды. Разница в том, что при валютном таргетировании девальвация – это решение регулятора не расходовать валютные резервы на удержание курса. И здесь корректно говорить о целевом подходе.

Можно было даже найти конкретного человека, который принимает решение об изменении курса, поскольку эта функция была закреплена за Нацбанком.

В случае инфляционного таргетирования со свободно плавающим обменным курсом такого решения регулятору принимать нет необходимости: экономические агенты сами адаптируются под новые условия", – сообщает Сергей Домнин.

Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

То есть в текущих условиях регулятор может использовать имеющуюся в распоряжении иностранную валюту, но только для сглаживания резких колебаний курса – проводить так называемые валютные интервенции.

Получается, что во втором случае единого целеполагания нет: есть цели разных экономических агентов, спрос и предложение на валютном рынке.

При этом, безусловно, государство через канал Нацфонда остается крупнейшим игроком на валютном рынке и оказывает на него фундаментальное влияние, хотя и стремится сделать это влияние максимально нейтральным.

Кто "выигрывал" или "проиграл" от девальваций

Как отмечает эксперт, довольно не просто найти группы экономических агентов, которые только выиграли или только проиграли от девальваций.

Например, банки и организации, которые зарабатывают на комиссиях за обмен валюты получили выгоду, ведь в периоды резких колебаний курса многие казахстанцы бегут в обменник.

Также на первый взгляд от девальваций выигрывают экспортеры, ведь увеличивается их "тенговая" выручка. Но не стоит забывать, что значительная часть их финансовых расходов капитальных затрат формируется в инвалюте.

"После девальвации, как правило, улучшается ситуация с поступлениями в государственный бюджет, поскольку трансферты из Нацфонда (в разные годы это около 20-30% доходной части госбюджета) конвертируются по более выгодному для держателя долларов курсу.

Но бюджет в среднесрочной перспективе недополучает за счет НДС на импорт, поскольку на фоне удорожания ввозимых товаров компании корректируют свои инвестпланы, потребители отказываются от дорогостоящих покупок", – сообщает Сергей Домнин.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также эксперт указывает, что население принято считать однозначно проигрывающей стороной от девальвации.

Опять же, на первый взгляд это действительно так: удорожание импорта в казахстанских условиях разгоняет инфляцию непродовольственных товаров, становится дороже приобретать не только товары, но и услуги, номинированные в иностранной валюте – то есть дороже будет поехать отдыхать за границу, обучать там детей или лечиться.

Однако впоследствии население также получает выгоду от этой балансировки внешних и внутренних условий.

"У государства появляются средства для выплат бюджетникам и инвестиций в инфраструктурные проекты, для поддержки бизнеса. У экспортеров – дополнительные деньги на зарплаты, капитальные товары, сырье и материалы.

У локальных производителей товаров растет конкурентоспособность по цене на внутреннем рынке, они также больше тратят на персонал и больше покупают, в том числе казахстанских товаров.

Строго негативный опыт наших девальваций состоит в том, что они были обвальными, кардинально ухудшали условия и для компаний, и для домохозяйств.

Они пошатнули доверие к сберегательной функции тенге, и потребовались годы и достаточно жесткие (иногда избыточные – вроде ограничения по ставкам на инвалютные депозиты населения) ограничительные меры, чтобы его восстановить", – отмечает эксперт.

Что может привести к резкому падению тенге в 2024 году

Что касается опасений о снижении курса тенге к доллару США в 2024 году, эксперт указывает на наличие определенных факторов, которые могут этому способствовать.

"Ко внешним негативным для тенге факторам я бы отнес снижение цен на нефть, политику высокой учетной ставки ФРС, нестабильность курса USD/RUB, влияние которого постепенно снижается, но все еще делает погоду.

Ключевой внутренний фактор – сокращение (относительно первого полугодия 2024 года) объемов продаж валюты из Нацфонда, поскольку уже в январе-апреле правительство использовало 54% всего годового трансферта", – сообщает Сергей Домнин.

Таким образом, "девальвация" тенге возможна по ряду определенных факторов, большая часть из которых являются внешними.

При этом речь не идет о таких резких падений нацвалюты, как это было до 2015 года – тогда курс поддерживали искусственно и могли резко менять его, а сейчас действуют рыночные механизмы определения стоимости тенге к доллару США и иным валютам.