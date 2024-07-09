Курс доллара превысил 480 тенге на бирже в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 3,94 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

На данный момент курс доллара в Казахстане остановился на отметке в 480,77 тенге. Таким образом, с момента последних торгов рост американской валюты составил 3,94 тенге.

Так, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 477-480 тенге, продажа – 481,70-483,50 тенге;

в Астане: покупка – 477-477,50 тенге, продажа – 482-483,50 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 479,7-480,7 тенге, продажа – 481,5-483 тенге;

в Астане: покупка – 478 тенге, продажа – 483 тенге.

Отметим, что рост наблюдался в четверг, 4 июля. Американская валюта подорожала на 2,69 тенге. Резкое подорожание доллара отмечалось также и в понедельник, 1 июля, на 3,34 тенге, а 28 июня — сразу на 6,20 тенге.