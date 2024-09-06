Снижение налога на 50% для старых авто отложили в Казахстане

В Казахстане рассматривали возможность снизить налоги для владельцев старых авто в 2025 году. Однако в итоге введение скидки отложили. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане разрабатывают новый Налоговый кодекс РК. В рамках него планируется ввести множество изменений, которые в том числе касаются автовладельцев.
Так, например, для владельцев старых автомобилей хотели ввести поправочный коэффициент при расчете налога на транспорт:
- если машине больше 10 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);
- если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).
Однако по итогу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.
Таким образом, и владельцы старых автомобилей в 2025 году останутся без скидок. А учитывая тот факт, что в проект Налогового кодекса РК постоянно вносят правки, есть шанс, что про эту идею и вовсе забудут.
Так, например, от некоторых налоговых льгот в новом кодексе решили отказаться. Однако, как отметил портал "Колеса", это не должно коснуться поправочного коэффициента для расчета транспортного налога.
"Налоговые скидки для возрастных авто в кодексе решили оставить. Послабления для автовладельцев будут – просто позже, чем ожидалось, то есть не в 2025 году. Соответствующие поправки уже одобрены бюджетной комиссией, и осталось только дождаться их утверждения депутатами", – выяснили аналитики.
По плану обновленный Налоговый кодекс должны будут доработать к июлю 2025 года, а с 1 января 2026 года ожидается, что он вступит в силу, а значит, тогда же заработают и скидочные коэффициенты.
Стоит отметить, что такие скидки могут сильно сократить налоговые поступления в бюджет. Дело в том, что большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране – старше 10 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2158069-snizhenie-naloga-na-50-dlya-staryh-avto-otlozhili-v-kazahstane/