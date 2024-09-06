Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снижение налога на 50% для старых авто отложили в Казахстане

Опубликовано:

Деньги лежат на автомобильном номере
Деньги и автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане рассматривали возможность снизить налоги для владельцев старых авто в 2025 году. Однако в итоге введение скидки отложили. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане разрабатывают новый Налоговый кодекс РК. В рамках него планируется ввести множество изменений, которые в том числе касаются автовладельцев.

Так, например, для владельцев старых автомобилей хотели ввести поправочный коэффициент при расчете налога на транспорт:

  • если машине больше 10 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);
  • если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).

Однако по итогу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.

Таким образом, и владельцы старых автомобилей в 2025 году останутся без скидок. А учитывая тот факт, что в проект Налогового кодекса РК постоянно вносят правки, есть шанс, что про эту идею и вовсе забудут.

Так, например, от некоторых налоговых льгот в новом кодексе решили отказаться. Однако, как отметил портал "Колеса", это не должно коснуться поправочного коэффициента для расчета транспортного налога.

"Налоговые скидки для возрастных авто в кодексе решили оставить. Послабления для автовладельцев будут – просто позже, чем ожидалось, то есть не в 2025 году. Соответствующие поправки уже одобрены бюджетной комиссией, и осталось только дождаться их утверждения депутатами", – выяснили аналитики.

По плану обновленный Налоговый кодекс должны будут доработать к июлю 2025 года, а с 1 января 2026 года ожидается, что он вступит в силу, а значит, тогда же заработают и скидочные коэффициенты.

Стоит отметить, что такие скидки могут сильно сократить налоговые поступления в бюджет. Дело в том, что большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране – старше 10 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2158069-snizhenie-naloga-na-50-dlya-staryh-avto-otlozhili-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie