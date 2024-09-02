Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Принятие нового Налогового кодекса отложат до следующего года, заявил Токаев

Опубликовано:

Бухгалтер подсчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса, который готовились внедрить в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев поручил провести обстоятельную дискуссию в правительстве и парламенте.

"Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового (налогового – прим. авт.) кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне", - заявил Токаев.

Он также отметил, что внутри кодекса должна быть повышена эффективность налоговых льгот – сохранить нужно те льготы, которые реально стимулируют бизнес.

Добавим, президент заявил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.

"В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет", - сообщил президент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2155978-prinyatie-novogo-nalogovogo-kodeksa-otlozhat-do-sleduyushchego-goda-zayavil-tokaev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie