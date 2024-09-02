Принятие нового Налогового кодекса отложат до следующего года, заявил Токаев

В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса, который готовились внедрить в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев поручил провести обстоятельную дискуссию в правительстве и парламенте.

"Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового (налогового – прим. авт.) кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне", - заявил Токаев.

Он также отметил, что внутри кодекса должна быть повышена эффективность налоговых льгот – сохранить нужно те льготы, которые реально стимулируют бизнес.

Добавим, президент заявил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.

"В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет", - сообщил президент.