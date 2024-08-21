Курсы криптовалют к доллару на 21 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,505.68. Сегодня актив торгуется на уровне $59,847.49352665*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0164 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 августа 2024 года составляет $0.15366411*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $73.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,611.97493426*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27033378*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 21 августа 2024 года составляет $0.99947684*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.95. Актив торгуется на уровне $64.79104597*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.99820601*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.60122613*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10398714*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.