Курсы криптовалют к доллару на 21 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,505.68. Сегодня актив торгуется на уровне $59,847.49352665*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0164 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 августа 2024 года составляет $0.15366411*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $73.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,611.97493426*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27033378*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 21 августа 2024 года составляет $0.99947684*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.95. Актив торгуется на уровне $64.79104597*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.99820601*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.60122613*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10398714*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2151382-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-avgusta-2024-goda/