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Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане

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Девушка. Иллюстративное фото: twinsterphoto/Getty Images

В июне прожиточный минимум на душу населения в Казахстане за месяц вырос на целых 5,4%, до 51 818 тенге. Такой темп является рекордным для текущего года. Подробности читайте на NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) в Казахстане рассчитывается ежемесячно. По сути он показывает сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу на то, чтобы покрыть свои минимальные потребности.

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), в июне ПМ составил 51 818 тенге. Всего за месяц сумма увеличилась на 5,4%, что является максимальным показателем в текущем году. В предыдущие месяцы прирост не превышал 0,8%.

Важно помнить, что для каждого региона определяется своя величина прожиточного минимума, так как она зависит от цен на определенный набор продуктов питания. Показатель впоследствии используется для определения уровня бедности в разных областях страны.

Так, в июне текущего года самый высокий ПМ был зафиксирован Мангистауской области – 63 417 тенге. Туркестанская область отличилась самым низким показателем – 45 810 тенге.

В Астане ПМ равен 56 673 тенге, в Алматы – 54 818 тенге, а в Шымкенте – 51 011 тенге.

Региональный прожиточный минимум в Казахстане (июнь 2024 года)
Региональный прожиточный минимум в июне. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что, помимо июньского, аналитики также вычислили региональный прожиточный минимум на душу населения за второй квартал, а также за первую половину 2024 года.

Так, во втором квартале ПМ в среднем составил 49 961 тенге, а в первом полугодии – 49 165 тенге. Суммы оказались меньше июньского показателя из-за того, что при их определении свое влияние оказали предыдущие месяцы, в которых ПМ был гораздо ниже:

Рост регионального прожиточного минимума в 2024 году
Рост регионального прожиточного минимума. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, на продовольствие в прожиточном минимуме выделено только 55% (28 500 тенге), а остальное предусмотрено на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг (23 318 тенге).

Также отметим, что данный показатель не стоит путать с прожиточным минимумом, который каждый год устанавливается для исчисления размеров базовых социальных выплат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2125788-prozhitochnyy-minimum-rezko-vyros-v-kazahstane/

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