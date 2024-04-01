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Прожиточный минимум снова вырос в Казахстане

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Овощи лежат рядом с купюрами тенге
Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продолжает расти сумма, необходимая для покрытия минимальных потребностей человека. В марте она составила 48 692 тенге. На что ее должно хватить, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены продолжают расти. По итогам февраля годовая инфляция в стране составила 9,3%. Это в свою очередь влияет и на такой показатель, как региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ). Это денежная сумма, необходимая среднестатистическому казахстанцу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности.

Напомним, этот показатель рассчитывается каждый месяц, и для каждого региона он свой – все зависит от цен на определенный набор продуктов питания. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в марте прожиточный минимум в среднем по республике составил 48 692 тенгеза месяц он вырос на 0,7%, а за год – на 5,02%.

По расчетам, 55% этой суммы должны идти на самые необходимые для поддержания жизнедеятельности человека продукты питания, а остальные 45% – на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. То есть:

  • на еду – 26 781 тенге;
  • на другие товары и платные услуги – 21 911 тенге.

В теории на эти деньги среднестатистический казахстанец может приобрести на весь месяц продукты из продовольственной корзины, куда входит 43 наименования, в том числе мясо, рыба, молоко, яйца и многое другое. Но количество этих продуктов измеряется не с излишком, а в минимальной дозировке, которая необходима для жизнедеятельности человека.

Где самая дорогая жизнь

В региональном разрезе самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области – 59 404 тенге. Это сразу на 36,21% больше, чем в Актюбинской области, где установлен самый низкий ПМ – 43 611 тенге.

В Астане для того, чтобы покрыть минимальные потребности, казахстанцу нужно 53 173 тенге в месяц, в Алматы – 51 615 тенге, а в Шымкенте – 48 545 тенге.

Региональный прожиточный минимум в Казахстане в марте 2024 года равен 48 692 тенге.
Региональный прожиточный минимум в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит также отметить, что величина прожиточного минимума отличается в зависимости от возраста и пола человека. Например, в среднем по Казахстану у мужчин он выше (57 802 тенге), чем у женщин (45 887 тенге).

У детей до 13 лет ПМ составляет 39 451 тенге, а у пенсионеров – 45 525 тенге. При этом очень большая разница в зависимости от пола зафиксирована у подростков в возрасте от 14 до 18 лет – юношам нужно в среднем 61 546 тенге, а девушкам – 47 163 тенге.

Напомним, ранее аналитики, проанализировав январские цены на продукты питания, выяснили, что среднестатистическому казахстанцу потребуется примерно 40 280 тенге в месяц, чтобы обеспечить себя более-менее здоровым питанием. Это намного больше, чем рассчитано прожиточным минимумом.

Также казахстанцам не следует путать региональный прожиточный минимум с тем, что ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете". Второй показатель остается неизменным весь год и используется для исчисления размеров базовых социальных выплат, например, пособий и пенсий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2076405-prozhitochnyy-minimum-snova-vyros-v-kazahstane/

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