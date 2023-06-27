На риск бедности в Казахстане влияет размер семьи, заявили аналитики

Уровень бедности в Казахстане в среднем сложился в районе 4,8%, но как отмечают в Бюро национальной статистике, он может сильно отличаться в зависимости от размера домохозяйства и региона проживания.
На данный момент уровень бедности в Казахстане определяется по прожиточному минимуму на душу населения (ПМ), который может заметно отличаться в зависимости от региона.
По данным аналитиков Бюро национальной статистики, средний ПМ по стране по итогам первого квартала 2023 года установился в районе 45 948 тенге. При этом уровень бедности за этот же период составил 4,8%.
Другими словами, примерно такая доля населения Казахстана имеет доходы ниже прожиточного минимума. Однако в отдельных регионах этот показатель может оказаться гораздо выше.
Где больше всего малообеспеченных семей
Как отмечают аналитики, наибольшее значение уровня бедности в I квартале 2023 года зарегистрировано в Туркестанской области – сразу 8,1%, то есть более чем в полтора раза выше общереспубликанского показателя.
Следом идет Абайская область с показателем в 6,8%, а замыкает тройку антилидеров Жетысуская область – 6,7%.
В Алматы уровень бедности в первом квартале 2023 года составил 3,7%, в Шымкенте – 5,8%, а в Астане – 1,9%, что является самым низким показателем.
Впрочем, уровень бедности зависит не только от региона. Как заявили аналитики, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.
Так уровень бедности среди семей, состоящих из 5 и более лиц, по итогам первого квартала 2023-го составил 8,5%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.
Для сравнения, в семьях из двух человек этот показатель составил лишь 0,4%, а из трех – 1,5%. Другими словами, размер домохозяйства очень сильно может повлиять на благосостояние семьи.
Напомним, в Казахстане планируется "отвязать" черту бедности от прожиточного минимума. Это может положительно повлиять на благосостояние населения, ведь ее "привяжут" к медианному доходу населения, который заметно выше.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026498-na-risk-bednosti-v-kazahstane-vliyaet-razmer-semi-zayavili-analitiki/