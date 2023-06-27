На риск бедности в Казахстане влияет размер семьи, заявили аналитики

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com

Уровень бедности в Казахстане в среднем сложился в районе 4,8%, но как отмечают в Бюро национальной статистике, он может сильно отличаться в зависимости от размера домохозяйства и региона проживания.

На данный момент уровень бедности в Казахстане определяется по прожиточному минимуму на душу населения (ПМ), который может заметно отличаться в зависимости от региона.

По данным аналитиков Бюро национальной статистики, средний ПМ по стране по итогам первого квартала 2023 года установился в районе 45 948 тенге. При этом уровень бедности за этот же период составил 4,8%.

Другими словами, примерно такая доля населения Казахстана имеет доходы ниже прожиточного минимума. Однако в отдельных регионах этот показатель может оказаться гораздо выше.

Где больше всего малообеспеченных семей

Как отмечают аналитики, наибольшее значение уровня бедности в I квартале 2023 года зарегистрировано в Туркестанской области – сразу 8,1%, то есть более чем в полтора раза выше общереспубликанского показателя.

Следом идет Абайская область с показателем в 6,8%, а замыкает тройку антилидеров Жетысуская область – 6,7%.

В Алматы уровень бедности в первом квартале 2023 года составил 3,7%, в Шымкенте – 5,8%, а в Астане – 1,9%, что является самым низким показателем.

Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, уровень бедности зависит не только от региона. Как заявили аналитики, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.

Так уровень бедности среди семей, состоящих из 5 и более лиц, по итогам первого квартала 2023-го составил 8,5%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

Для сравнения, в семьях из двух человек этот показатель составил лишь 0,4%, а из трех – 1,5%. Другими словами, размер домохозяйства очень сильно может повлиять на благосостояние семьи.

Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Напомним, в Казахстане планируется "отвязать" черту бедности от прожиточного минимума. Это может положительно повлиять на благосостояние населения, ведь ее "привяжут" к медианному доходу населения, который заметно выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026498-na-risk-bednosti-v-kazahstane-vliyaet-razmer-semi-zayavili-analitiki/