Минимальная сумма для жизни обновилась в Казахстане

В феврале вырос прожиточный минимум, который теперь составляет 48 363 тенге. Этой суммы должно хватить, чтобы казахстанец обеспечил свои минимальные потребности. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, необходимую среднестатистическому казахстанцу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности. Его рассчитывают ежемесячно, и для каждого региона показатель отличается, так как зависит от цен на определенный набор продуктов питания.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в феврале 2024 года среднереспубликанский прожиточный минимум составил 48 363 тенге, что на 0,6% больше, чем было в январе.

По расчетам, 55% этой суммы должны идти на самые необходимые для поддержания жизнедеятельности человека продукты питания, а остальные 45% – на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. То есть:

на еду – 26 600 тенге в месяц ;

; на другие товары и платные услуги – 21 763 тенге.

Где самый высокий прожиточный минимум

Самым "дорогим" регионом по стоимости жизни является Мангистауская область, где на то, чтобы закрыть свои минимальные потребности, потребуется 59 067 тенге. Наименьший показатель зафиксирован в Актюбинской области – всего 43 552 тенге.

В Астане ПМ равен 53 162 тенге, в Алматы – 50 849 тенге, а в Шымкенте – 48 125 тенге.

Региональный прожиточный минимум в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит также отметить, что величина прожиточного минимума отличается в зависимости от возраста и пола человека. Например, в среднем по Казахстану у мужчин он выше (57 427 тенге), чем у женщин (45 590 тенге). А у пенсионеров он еще ниже (45 238 тенге).

Напомним, ранее аналитики, сопоставив текущие цены на продукты питания и минимальную заработную плату (85 000 тенге в 2024 году), выяснили, что среднестатистическому казахстанцу потребуется примерно 40 280 тенге, чтобы обеспечить себя более-менее здоровым питанием.