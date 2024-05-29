Почему тенге оказался выгоднее других валют за последний год в Казахстане

Для защиты сбережений казахстанцы чаще всего пользуются покупкой той или иной валюты. И обычно выбирают иностранные деньги. Однако тенге за год оказался более выгодным. Подробнее в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Финансовая подушка и инфляция: Сбережения следует хранить так, чтобы инфляция не обесценивала их. Казахстанцы предпочитают тенге, но также популярна иностранная валюта.

Сравнение валют: Доллар потерял 0,15%, евро вырос на 1,27%, юань снизился на 0,75%, рубль упал на 10,67%. С учетом инфляции, депозиты в иностранной валюте оказались убыточными.

Выгода тенговых депозитов: Максимальные ставки по тенговым депозитам достигали 16,3%, что с учетом инфляции давало 7,6% доходности. Тенге стал самым выгодным инструментом накоплений, но альтернативные инвестиции могут быть еще выгоднее. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Денежные накопления, которые играют роль финансовой подушки или формируются ради какой-либо цели, нужно хранить так, чтобы они не оказались убыточными – инфляция приводит к их постепенному обесцениванию.

Чаще всего казахстанцы стремятся хранить деньги в тенге, согласно статистике по депозитам. Однако также популярно мнение, что для защиты сбережений нужно покупать иностранную валюту.

Чтобы узнать, какая из валют была бы наиболее выгодной, сравним их курс за последние 12 месяцев. Учитывалось условие, что деньги хранились на несрочном банковском депозите – накопления с их помощью достигли рекордных значений.

Как вел себя доллар

Согласно данным Google Финансы, за прошедшие 12 месяцев (28 мая 2023 года к 28 мая 2024 года) американская валюта потеряла 0,15% своей стоимости. Отмечались как периоды большого снижения (436,5 тенге за доллар в июле 2023 года), так и активного роста (до 477 тенге в сентябре прошлого года).

При этом ставка по депозитам для иностранных валют составляет максимум 1%. Получается, что за это время такие накопления оказались убыточными – с учетом годовой инфляции в 8,7% в апреле потери могли составить около 8%.

Денежные накопления. Иллюстративное фото: sorrapong/Getty Images

Конечно, иных результатов можно было бы добиться при инвестировании этих денег в биржевые фонды (ETF): например, стоимость S&P 500 за год выросла на 26,14%. Однако не все казахстанцы используют подобный подход, который также может иметь свои риски.

Также существуют и иные альтернативные финансовые инструменты.

Если деньги хранились в других валютах

Валюта ЕС также популярна в Казахстане – спрос на евро резко вырос в апреле.

Однако за последние 12 месяцев стоимость евро выросла лишь на 1,27%, или всего 6 тенге. На пике курс достигал 505 тенге, а в самые слабые моменты – 469 тенге. Соответственно, учитывая инфляцию и 1% годовых по вкладам, такие вложения оказались убыточными (минус 6,4%).

Юань также практически остался на одном уровне – минус 0,75% на момент написания материала. Максимальная стоимость доходила до 66 тенге, а минимальная – 60 тенге. А рубль за последние 12 месяцев снизился на 10,67% – с 5,6 до 5 тенге.

Но с учетом инфляции сбережения обесценились бы на 9% и 19% соответственно.

Рисунок мелом на доске. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

Результаты сбережений в тенге

В мае 2023 года максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам достигали 16,3%. То есть, если бы 28 мая казахстанцы положили на депозит 1 000 000 тенге, то за год итоговая сумма при капитализации достигла бы 1 175 746 тенге.

Получается, что с учетом годовой инфляции (8,7%) доходность таких вложений составила 7,6%.

Другими словами, в текущих условиях (высокие ставки вознаграждения по тенговым депозитам, снижающийся курс иностранных валют) наиболее выгодным и простым инструментом накоплений становится тенге.

Но более сложные решения (инвестиции в ETF и прочие ценные бумаги, криптовалюту и так далее) могут стать еще выгоднее. Поэтому важно изучать их и искать новые финансовые решения под свои цели, не забывая и о рисках.

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