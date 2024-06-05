"Упадет" ли курс тенге, рассказали эксперты

Национальный банк РК планирует сократить трансферты из Нацфонда. Как считают эксперты, такая ситуация может негативно отразиться на курсе тенге. Что ждет национальную валюту, узнали журналисты NUR.KZ.

В мае Национальный банк РК хоть и не проводил прямых интервенций на валютном рынке, но все равно косвенно оказывал поддержку курсу тенге: общий объем продаж валюты из Национального фонда составил 800 млрд долларов.

Тем не менее по итогам мая курс тенге немного просел – на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар. Примечательно, что в июне ситуация может несколько ухудшиться, ведь Нацбанк планирует заметно сократить продажи валюты из Нацфонда – до 350-450 млрд долларов, то есть почти в два раза.

Как считают аналитики Halyk Finance, тенге на это событие может ответить ослаблением уже в ближайшее время. Впрочем, есть вероятность, что запланированные объемы изъятий могут быть не соблюдены.

Дело в том, что изначально в 2024 году планировалось продать валюты из Нацфонда на 3,6 трлн тенге, однако в свете очень сильного недобора по налогам, а также стагнации по нефтедобыче, есть риск того, что Нацбанку придется увеличить объемы продаж валюты.

Стоит отметить, что всего за 4 месяца Нацбанк выпустил на рынок 54% запланированной суммы и, если придерживаться изначального лимита, то ежемесячный объем трансфертов из Национального фонда не должен превышать 350 млрд долларов в месяц – такая ситуация будет оказывать сильное давление на ослабление национальной валюты.

В целом эксперты ожидают, что в июне курс доллара может превысить 447,25 тенге, но не должен быть выше 485 тенге. Однако реальный курс будет зависеть не только от действий Нацбанка, но также от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.