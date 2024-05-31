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Нацбанк снизил базовую ставку: что будет с тенге и депозитами казахстанцев

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Стопки монет стоят на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк РК снова снизил базовую ставку. В результате депозиты в тенге могут стать менее привлекательными, а также могут уменьшиться проценты по кредитам. Подробности читайте на NUR.KZ.

Последний раз Национальный банк РК снизил базовую ставку в феврале. В дальнейшем был взят перерыв, чтобы "поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия в стране для снижения инфляции". По итогу в апреле и марте базовая ставка не менялась.

Однако 31 мая Национальный банк РК решил продолжить политику смягчения и снизил ставку до 14,50%. Такое решение в будущем может иметь как положительные стороны, так и отрицательные.

Депозиты станут менее выгодными

Снижение базовой ставки может напрямую "ударить" по интересам казахстанцев, которые хранят деньги депозитах. Дело в том, что банки второго уровня зачастую ориентируются на базовую ставку при определении ставок вознаграждения по своим вкладам в тенге.

Уже сейчас многие депозитные продукты становятся менее привлекательными. После снижения базовой ставки процесс может заметно ускориться. Соответственно, тенговые вклады станут для населения не такими выгодными, как раньше, и может начаться отток средств или перевод накоплений в иностранную валюту.

Тенге может ослабнуть

Ситуация с депозитами может в свою очередь повлиять на курс тенге. Сейчас на вклады в тенге приходится большая часть накоплений казахстанцев. Однако, если население начнет отдавать предпочтение финансовым инструментам в иностранной валюте, это приведет к тому, что тенге начнет терять свои позиции.

Деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кредиты станут дешевле

Впрочем, главный плюс снижения ставки заключается в том, что в целом кредитная политика в стране должна стать более мягкой по отношению как к рядовым гражданам, так и к бизнесу.

Дело в том, что базовая ставка влияет также и на проценты по кредитам. Чем ниже она, тем выгоднее становятся займы для населения. В этом случае все оказываются в плюсе: чем больше казахстанцы будут брать кредитов, тем больше покупок они совершат, что в конечном счете принесет бизнесу больше доходов и, возможно, сподвигнет предприятия к расширению производства.

При этом стоит отметить, что сейчас ситуация в сфере кредитования выглядит противоречивой. Несмотря на последнее снижение ставки в феврале и последующее затишье, среднерыночные ставки по выданным банковским займам в Казахстане заметно выросли.

Впрочем, также следует помнить, что покупательная активность граждан может в свою очередь ускорить инфляционные процессы в стране и заставить Нацбанк снова взять перерыв в снижении базовой ставки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2110062-nacbank-snizil-bazovuyu-stavku-chto-budet-s-tenge-i-depozitami-kazahstancev/

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