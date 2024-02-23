Нацбанк снизил базовую ставку: что будет с курсом тенге и ценами в Казахстане

Национальный банк РК снизил базовую ставку до 14,75%. Снижение может привести к удешевлению кредитов и росту покупательной активности казахстанцев. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК продолжает смягчать денежно-кредитную политику в стране и 23 февраля в очередной раз принял решение снизить базовую ставку – сразу на 50 базисных пунктов до 14,75%.

Напомним, первое снижение базовой ставки произошло еще в августе 2023 года, и после этого Нацбанк принимает подобные решения на регулярной основе.

Какое влияние оказывает базовая ставка

Когда в стране была рекордная инфляция, базовую ставку неоднократно повышали. Таким образом Нацбанк хотел контролировать рост цен.

Дело в том, что вместе с ростом ставки растут проценты и по кредитам с депозитами – первые становятся дороже для населения, а вторые – более привлекательными. То есть в теории население должно больше копить деньги, а не тратить их, тем самым охлаждая рынок и замедляя рост цен в стране.

При снижении базовой ставки происходит обратный процесс – кредиты дешевеют, депозиты становятся менее прибыльными.

Такая ситуация оказывает влияние на инфляцию, которая из-за активности населения может ускориться. Раз кредиты станут дешевле, значит больше людей их сможет оформить. Благодаря этому население станет совершать больше покупок, что приведет к повышению спроса и росту цен.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом пострадать может курс тенге. Сейчас в банковской сфере тенговые депозиты являются самыми выгодными. Несмотря не некоторую неустойчивость курса, ставки вознаграждения нивелируют возможные потери.

Но вместе с базовой ставкой уменьшится размер вознаграждения по депозитам, который может показаться вкладчикам недостаточным, что сподвигнет их выбрать иностранную валюту, например, доллар, для хранения своих сбережений. Это в итоге негативно скажется на курсе тенге.

Впрочем, важно понимать, что снижение базовой ставки – дело полезное, ведь вместе с дешевыми кредитами и ростом покупательной активности развивается также экономика страны.

Чем больше казахстанцы будут брать кредитов, тем больше покупок они совершат, что в конечном счете принесет бизнесу больше доходов и, возможно, сподвигнет предприятия к расширению производства.