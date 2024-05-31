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Нацбанк снизил базовую ставку в Казахстане

Опубликовано:

Нацбанк
Здание Нацбанка. Фото: пресс-служба Национального банка РК

Сегодня, 31 мая, Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке – она была снижена с 14,75% до 14,50%, передает NUR.KZ со ссылкой на НБ РК.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инфляция в апреле текущего года снизилась в соответствии с прогнозами. Наметилось замедление устойчивой части инфляции. Инфляционные ожидания населения, вопреки общей динамике цен, продемонстрировали рост на фоне паводков и продолжающейся реформы ЖКУ. Внешний инфляционный фон оценивается как нейтральный, отражая влияние сдерживающей политики центральных банков и динамику цен на мировых продовольственных рынках. Проинфляционное давление внутри экономики поддерживается за счет продолжающегося фискального стимулирования, реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса.

Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует продолжения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. Стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки. Текущие денежно-кредитные условия призваны закрепить имеющийся прогресс в замедлении инфляционных процессов и направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий.

Годовая инфляция в апреле 2024 года замедлилась до 8,7%, что соответствует траектории прогноза. На фоне благоприятной ситуации с внешними ценами на продовольствие наблюдается заметное снижение по продовольственной компоненте инфляции. Непродовольственная инфляция также замедляется несмотря на устойчивый спрос и ускорение потребительского кредитования. Рост стоимости платных услуг ускорился под влиянием удорожания ЖКУ.

Месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что в целом соответствует средней исторической динамике (0,6%). Показатели сезонно очищенной и базовой инфляции замедляются второй месяц подряд. Это происходит благодаря более низкому росту цен на продовольственные товары, тогда как непродовольственная и сервисная компоненты индекса потребительских цен остаются выше целевого значения.

Инфляционные ожидания выросли после двух месяцев снижения. По мнению респондентов, это связано с изменением цен на продукты питания, в том числе на фоне паводковой ситуации и продолжающейся реформой ЖКУ. При этом инфляционные ожидания профессиональных участников финансового рынка и предприятий являются более стабильными, отражая траекторию снижения инфляции и замедление цен на готовую продукцию.

Внешний инфляционный фон оценивается как нейтральный. Мировые цены на все виды продовольствия, за исключением растительных масел, продолжают снижаться в годовом выражении. Внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими: как ФРС, так и ЕЦБ, пока не переходят к смягчению монетарных условий и продолжают удерживать ставки на ограничительных уровнях. Некоторое усиление внешнего инфляционного давления в краткосрочной перспективе отмечается со стороны России, однако с учетом позиции Центрального Банка РФ по поддержанию жестких денежно-кредитных условий, возвращение к цели ожидается уже к концу 2025 года.

Базовый сценарий прогноза предполагает пересмотр в сторону увеличения цен на нефть марки Brent до 85 долл. США за баррель в среднем в 2024 году на фоне продления сокращения добычи ОПЕК+, стабильной добычи в США, геополитической неопределенности на Ближнем Востоке. В среднесрочной перспективе, по мере роста добычи нефти и с учетом прогнозов развития мировой экономики, ожидается сценарное постепенное снижение нефтяных котировок – в среднем до 80 долл. США в 2025 году и до 77 долл. США в 2026 году. Сценарий также предусматривает краткосрочное повышение мировых цен на зерновые до середины 2024 года, c их постепенным снижением в дальнейшем (индекс цен на зерновые ФАО). Причины удорожания зерновых в текущем периоде обусловлены неблагоприятными погодными условиями в Бразилии и России.

Прогноз инфляции на 2024 год сохранен в диапазоне 7,5-9,5%, на 2025 год – в пределах 5,5-7,5%. В 2026 году по мере снижения фискального стимулирования и полного проявления умеренно жестких денежно-кредитных условий инфляция приблизится к цели в 5% и сложится в диапазоне 5-6%. Основные риски прогноза инфляции связаны с неопределенностью параметров бюджетной политики, продолжением реформ в сфере регулируемых цен, возрастанием давления со стороны внутреннего спроса при незаякоренных инфляционных ожиданиях и геополитической напряженностью. При этом базовая инфляция будет складываться ниже уровня общей инфляции, формируясь на уровне 5% в 2025-2026 годах.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год сохранен на уровне 3,5-4,5%. Рост экономики будет обеспечиваться за счет увеличения потребительского кредитования, инвестиционной активности в несырьевом секторе, роста реальных доходов населения на фоне фискального стимулирования. Динамика сбора налогов и фактическая динамика ненефтяного дефицита бюджета говорят о сохранении тренда на стимулирующую фискальную политику. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены, что связано с переносом сроков ввода проекта расширения ТШО на второе полугодие 2025 года. Ожидания на 2025 год снижены до 4,8-5,8%, в 2026 году – увеличены до 4,9-5,9%.

Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени. Стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки. Текущие денежно-кредитные условия призваны закрепить имеющийся прогресс в замедлении инфляционных процессов и направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 12 июля 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, в апреле Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%. До этого уровня она была снижена в феврале 2024 года.

Также отметим, на прошлой неделе специалисты озвучивали прогноз по базовой ставке в Казахстане.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2108046-nacbank-prinyal-reshenie-po-bazovoy-stavke/

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