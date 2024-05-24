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Некоторые депозиты становятся менее выгодными в Казахстане

Опубликовано:

Женщина высыпает монеты из банки
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае некоторые банки второго уровня снизили ставки вознаграждения по своим депозитам. В результате, например, средняя ставка по несрочным вкладам уменьшилась до 14,3%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Главная задача банковского вклада – сохранить и приумножить сбережения. Однако в последние месяцы некоторые банки начали постепенно снижать ставки вознаграждения по своим депозитам.

Эта тенденция продолжилась и в мае. Согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), снизились проценты по 9 депозитным продуктам:

  1. по несрочным вкладам – на 0,5 процентного пункта (п.п.) снизил ставку один банк;
  2. по срочным вкладам с пополнением – снизил ставку на 0,9-1 п.п. в зависимости от срока депозита один банк;
  3. по сберегательным вкладам с пополнением – снизили ставку на 0,5-3 п.п. в зависимости от срока депозита четыре банка;
  4. по сберегательным вкладам без пополнения – снизили ставку на 0,3-0,4 п.п. в зависимости от срока депозита три банка.
Это снижение в некоторой степени повлияло на среднерыночные проценты по депозитам. Например, у самых популярных несрочных вкладов средняя ставка снизилась с 14,4% в апреле до 14,3% в мае.

При этом некоторые банки все равно продолжили повышать проценты. Например, по сберегательным депозитам без пополнения увеличили размер вознаграждения сразу два банка. Теперь максимальная ставка составляет 18% – для вклада сроком на 3 месяца.

В целом же важно учесть тот факт, что, несмотря на снижение ставок, почти все депозитные продукты приносят доход, который обгоняет инфляцию в стране (8,7%). Например, по несрочным депозитам в 14 крупнейших банках Казахстана ставки варьируются от 13,6% до 15%.

У срочных вкладов, которые представлены только в четырех банках, диапазон составляет от 7% до 16,1%, а у сберегательных – от 5,1% до 18% в девяти банках.

Стоит отметить, что казахстанцам, которые планируют открыть вклад, важно обращать внимание не только на размер вознаграждения, но и на финансовую устойчивость банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2106294-nekotorye-depozity-stanovyatsya-menee-vygodnymi-v-kazahstane/

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