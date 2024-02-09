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Укрепление тенге не будет долгим, считают аналитики

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Часы лежат на монетах тенге
Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на текущее укрепление национальной валюты Казахстана, аналитики ожидают падения курса доллара до 478,3 тенге в течение года. Почему нацвалюта может ослабнуть, читайте в материале NUR.KZ.

Тенге за последние два дня, то есть 8 и 9 февраля, укрепился по отношению к доллару на 4,25 тенге – текущий курс установился на уровне 450,34 тенге за доллар.

Как сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), экономические эксперты считают, что февраль для тенге будет благоприятным. Причина кроется в том, что в этом месяце начинается налоговый период – в бюджет будут выплачены налоги и прочие платежи за 2023 год. К марту ожидается, что доллар будет стоить в районе 455,03 тенге.

Однако в будущем ситуация может ухудшиться. Возможно, что в течение последующих 12 месяцев тенге просядет до 478,3 за доллар. Виной тому будут волатильность нефтяных котировок, растущие выплаты по импорту и внешнему долгу, а также снижение привлекательности тенговых инструментов из-за понижения базовой ставки.

Напомним, 19 января Национальный банк РК принял решение понизить базовую ставку до 15,25%. Это решение может негативно сказаться, например, на размере вознаграждения у тенговых депозитов, которые станут менее выгодными для населения, что в свою очередь может сподвигнуть людей обратить внимание на иностранную валюту.

При этом ожидается, что снижение ставки в январе не будет последним. Эксперты прогнозируют, что на заседании 23 февраля ее снизят еще до 14,75-15%. В АФК также уточнили, что в следующие 12 месяцев Нацбанк, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику в стране и доведет базовую ставку до 12,5%.

Прогноз экспертов на ближайшие 12 месяцев
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Главной причиной, по которой эксперты уверены, что Нацбанк снизит ставку, является замедление инфляции в стране. По итогам января в годовом разрезе она установилась на уровне 9,5%.

"Улучшение внешних условий и проводимая в стране антиинфляционная политика способствовала заметному улучшению инфляционных ожиданий экспертов: по истечении 12 месяцев годовая инфляция в Казахстане может составить 8,8%", – прогнозируют в АФК.

Прогноз экспертов на ближайшие 12 месяцев
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Напомним, ранее эксперты отмечали, что инфляция в 2024 году будет снижаться медленнее, чем предполагалось ранее.

Еще раз отметим, что все вышеуказанные данные – это лишь прогноз, и его главная цель рассказать читателям о происходящих в стране экономических процессах. Поэтому данную информацию нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060031-ukreplenie-tenge-ne-budet-dolgim-schitayut-analitiki/

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