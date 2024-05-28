Депозиты казахстанцев побили очередной рекорд

Объем депозитов физических лиц в казахстанских банках побил рекорд, который фиксировался в декабре 2023 года. Общая сумма средств достигла почти 20,5 трлн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В последние месяцы некоторые банки Казахстана регулярно пересматривают свои условия по вкладам и снижают ставки вознаграждения. Однако это не приводит к снижению общего объема депозитов – казахстанцы активно наращивают свои накопления.

Так, согласно данным Национального банка РК, по итогам апреля 2024 года общая сумма банковских вкладов населения страны достигла почти 20,5 трлн тенге. Это примерно на 0,94% больше, чем было месяцем ранее. Текущий показатель также перебил предыдущий рекорд и стал максимальным за все время.

Напомним, последний раз рекордный объем вкладов населения фиксировался в декабре 2023 года, однако после этого произошло его заметное снижение, и три месяца подряд темпы прироста не позволяли вернуться к прежнему показателю.

Рост депозитов в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Казахстанцы хранят деньги в тенге

Примечательно, что рост депозитов произошел исключительно в тенговом сегменте, а вот вклады в иностранной валюте просели по всем категориям.

Так, срочные вклады в тенге за месяц выросли на 0,66%, почти до 11,5 трлн тенге, сберегательные – на 5,07%, до 1,8 трлн тенге, текущие счета и вклады до востребования – на 4,6%, почти до 2 трлн тенге, а условные вклады – на 1,86%, до 4,5 млрд тенге.

Общая сумма тенговых депозитов за месяц увеличилась на 1,66% и превысила 15 трлн тенге. А вот средства, которые хранятся в иностранной валюте, наоборот, уменьшились на 1,13%, до 5,2 трлн в пересчете на тенге.

Стоит отметить, что снижение некоторыми банками процентов по своим депозитным продуктам оказало влияние и на рынок в целом. Так, согласно данным Национального банка РК, среднерыночная ставка вознаграждения по депозитам в тенге за месяц уменьшилась на 0,1 процентный пункт – до 13,7%.