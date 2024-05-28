Кредиты продолжают дорожать в Казахстане

Среднерыночные ставки по кредитам для рядовых граждан в Казахстане снова выросли и достигли 20,8% годовых. Это максимальное значение за долгие годы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Когда казахстанцы оформляют кредит в банке, они должны обратить внимание на процентную ставку, по которой впоследствии будут выплачивать свой долг.

В апреле 2024 года ее среднее значение по выданным займам в тенге, согласно данным Национального банка РК, достигло 20,8%. За месяц показатель вырос на 0,8 процентных пункта. В марте было 20%, а в феврале 2024 года – лишь 18,7%. Другими словами, средний процент продолжает расти.

Это максимальное значение за долгие годы. Согласно статистике Нацбанка, более высокая средняя ставка вознаграждения по выданным кредитам в тенге фиксировались лишь в феврале 2015 года (21,4%).

Примечательно, что она растет на фоне приостановки снижения базовой ставки и уменьшения размеров вознаграждения по тенговым депозитам в казахстанских банках.

Впрочем, важно понимать, что в зависимости от условий кредита, ставки могут сильно отличаться. Так, в апреле самые высокие проценты были по тенговым займам, которые выдавались на срок до 1 месяца – 33,8% годовых.

Следом идут кредиты на срок от 1 до 3 месяцев – 24,8%, а замыкает тройку самых дорогих займы на срок от 1 года до 5 лет – 21,5%. Для срока свыше 5 лет средняя ставка составила 20,1%, а займы со сроком от 3 месяцев до 1 года оказались самыми дешевыми – 19%.

Средние ставки по выданным кредитам. Источник: Национальный банк РК

Что касается кредитов, выданных в иностранной валюте, то они за месяц заметно подешевели – их среднерыночная ставка снизилась с 5 до 4,8% годовых.

Таким образом, в данный момент на кредитном рынке постепенно ужесточаются условия для потребителей. Это может привести к снижению популярности займов в будущем, хотя в первом квартале в стране наблюдался заметный рост спроса на беззалоговые потребительские кредиты.