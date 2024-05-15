Более 100 семей получили результаты оценки пострадавшей недвижимости в Кульсары

В Жылыойском районе Атырауской области более 100 семей получили результаты оценки пострадавшей недвижимости, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

Завершен первый день работы мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы домов, пострадавших от паводка в Кульсары. Сообщается, что шесть мобильных групп посетили дома более 100 жителей Кульсары и провели разъяснительные работы по итогам оценки ущерба и технической экспертизы имущества жителей, пострадавших от паводка.

"По истечении двух дней жители Кульсары, согласные с решением оценочной комиссии, могут обратиться в акимат Жылыойского района для получения помощи от государства. Стоит отметить, что большинство жителей согласились с решением оценочной комиссии и предлагаемой компенсацией", - говорится в сообщении.

Работа мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы имущества продолжается.

Подомовой обход рабочей группы будет вестись до завершения всех оценочных работ компетентными специалистами.

После оглашения результатов оценки ущерба акимат Жылыойского района будет работать по выплате средств в двух направлениях:

В случае, если дома подлежат ремонту, выплата средств на проведение ремонта жилых домов, а также компенсации за пострадавшее имущество. В случае признания домов аварийными строительство нового дома за счет государства. Второй вариант - приобретение жилья владельцам в Кульсары или любом населенном пункте на территории Атырауской области, а также выплата компенсации за пострадавшее имущество.

"Стоит отметить, что в Жылыойском районе из 2 920 затопленных домов от воды очищено 2 906. На сегодняшний день технически обследовано 2 667 жилых помещений, проведена оценка 2 622 единиц жилья. Всего поступило около 3 000 заявок, работы по оценке продолжаются", - сообщили в оперативном штабе.