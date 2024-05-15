Сорванные с фундамента дома, обломки крыш: улицы Петропавловска расчищают после паводков (видео)

В пострадавших от паводков районах Петропавловска начали наводить порядок. Пострадало 2156 жилых домов, практически каждый второй придется сносить, говорят эксперты, передает сайт телеканала КТК.

В Петропавловске начали "возвращать к жизни" микрорайоны, которые наиболее пострадали от недавних паводков. Большая вода пришла сразу в четыре крупных микрорайона - Подгора, Косогор, Заречный и Кожевенный завод.

По информации телеканала, пострадало 2156 жилых домов, многие из них простояли по крыши в воде целых три недели. При этом, когда вода хлынула вместе с глыбами льда, некоторые строения сорвало с фундамента.

Сейчас прямо посреди пострадавших улиц Петропавловска лежат сорванные с фундаментов дома, обломки крыш, заборов, рухнувших столбов. По словам местных жителей, навести тут порядок им самим не удастся. На помощь горожанам приехали сельчане.

Как пишет телеканал, судьбу затопленных домов решают специальные комиссии. По заключениям экспертов, практически каждый второй дом придется сносить как непригодный для жилья. А те, которые еще можно восстановить, отремонтируют за государственный счет.

"Обследовали 1197 домов, из них выдано 573 технических заключения, и из этих домов предположительно, примерно 238 домов не подлежат восстановлению, то есть им будет предоставлено альтернативное жилье. По остальным уже заходят дефектологи и производят осмечивание жилого дома, и восстановительные работы будут проводить. Итого у нас остается 959 домов, где нужно произвести техобследование и оценку имущества", - говорит пресс-секретарь акима города.

Закончить очистку пострадавших районов планируют в течение месяца.

Источник: КТК

Напомним, в конце апреля в Петропавловске прошла вторая волна паводков. Тогда в зоне риска, как утверждалось накануне, был город и его окраина. Через некоторое время ситуация в регионе начала улучшаться, однако жителей призывали пока не возвращаться в свои дома.

В начале мая живущим в микрорайоне Подгора разрешили вернуться - горожан сопровождали полицейские.

Между тем ситуацию с компенсациями решают и в Кульсары Атырауской области - около городского акимата собирались люди.