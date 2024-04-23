Рост цен на жилье из-за паводков в Казахстане прогнозируют эксперты

Паводки в Казахстане разрушили десятки домов. Чрезвычайная ситуация (ЧС) может спровоцировать рост цен на жилье, в первую очередь на первичном рынке, считают эксперты. Подробности читайте на NUR.KZ.

В марте стоимость квартир на первичном рынке жилья немного снизилась – на 0,4%. Однако текущие цены все равно выше тех, что фиксировались год назад – примерно на 1,3%.

В ближайшее время, как считают аналитики Центра исследований прикладной экономики (Applied Economics Research Centre), казахстанцы могут столкнуться с ускорением роста цен на квадратные метры, а под ударом окажется в первую очередь первичный рынок.

"Несмотря на то, что цены на новое жилье замедлили свой рост еще в 2023 году после "бума" в 2021-2022 годы, в настоящее время можно выделить два фактора, которые вновь могут поспособствовать ускорению цен на новое жилье в Казахстане в краткосрочной перспективе", – отмечают эксперты.

Главная причина – паводки, которые накрыли страну. Поврежденными оказались сотни домов, а тысячи казахстанцев были вынуждены эвакуироваться из зон с чрезвычайной ситуацией.

Паводки, поразившие десять регионов Казахстана, несомненно, окажут влияние на рынок первичного жилья в этих областях. Кроме того, ЧС может спровоцировать и рост цен на арендное жилье, ведь спасшимся от наводнений казахстанцам в первое время нужно где-то жить.

Жилые участки. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Эксперты также проанализировали текущие цены, которые указывают продавцы жилья в своих объявлениях. Как оказалось, в зависимости от региона и класса жилья, средняя стоимость одного квадратного метра варьируется от 311,5 тыс. тенге до 705,1 тыс. тенге.

Примечательно, что в некоторых элитных жилых комплексах один "квадрат" может стоить порядка 2,3 млн тенге. Что касается официальных данных, то в среднем по стране цена одного квадратного метра в марте составила порядка 486,6 тыс. тенге.

В целом же влияние паводков на рост цен можно снизить – все будет зависеть от эффективности мер по восстановлению и стратегии развития регионов после бедствия. Напомним, правительство обязалось восстановить все поврежденное паводками жилье.

Также на ускорение роста цен могут повлиять новые жилищные программы, в частности ипотека "Наурыз", которая, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе спровоцирует рост из-за того, что предложение не будет успевать за спросом.

Стоит отметить, что финансовые эксперты и ранее отмечали возможное подорожание квадратных метров в связи с запуском льготных ипотек в стране и снижением количества свободных домов. Тогда высказывалось мнение, что казахстанцам лучше приобрести жилье сейчас, потому что снижения цен в ближайшем будущем, скорее всего, не будет.