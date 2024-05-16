Еще одно бедствие прогнозируют в Атырауской области после паводков

В Атырауской области ожидается нашествие саранчи. В этом году, по прогнозам, ее будет в три раза больше, чем в прошлом, передает сайт телеканала КТК.

В регионе есть природные очаги двух видов саранчи – азиатской и итальянской. Химикатами обработать планируют больше 86 тысяч гектаров. Уничтожать будут насекомых в Курмангазинском, Исатайском, Кызылкогинском, Индерском районах.

В прошлом году, говорят в регионе, прожорливые налетчики заразили 28 тысяч гектаров. А в этом году площадь увеличилась втрое.

На помощь Атырауской области приедут специалисты из Уральска и Алматы. Они будут распылять химикаты и на земле, и с воздуха.

"Общую химическую обработку проводят не сразу, как вылетает саранча. Мы ждем, когда она достигнет второй-третьей возрастной стадии, когда пойдет волна. По нашим ожиданиям это будет в третьей декаде мая. В этом году саранчи в три раза больше, чем в прошлом", - сообщила руководитель Атырауской областной территориальной инспекции МСХ РК Абила Казиева.

Источник: КТК