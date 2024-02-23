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Нацбанк снова снизил базовую ставку в Казахстане

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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Фото: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Сегодня, 23 февраля, представители Национального банка объявили о снижении базовой ставки до 14,75%, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте Национального банка РК, Комитет по денежно-кредитной политике НБ принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п.

В ведомство отметили, что годовая инфляция в январе продолжила снижение. Инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. При этом месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений. Внешний инфляционный фон складывается нейтрально.

Годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%, что соответствует прогнозу Нацбанка, пояснили в ведомстве.

"Замедление общего роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.

Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись выше среднеисторических значений (0,6%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть роста потребительских цен, и сезонно очищенная инфляция несколько ускорились, оставаясь на уровне выше таргета.

Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд", - объяснили в Нацбанке.

Отметим, что в последние месяцы базовую ставку в Казахстане постепенно снижают.

Так, 19 января Нацбанк объявлял о снижении базовой ставки до 15,25%.

Ранее в ноябре 2023 года Национальный банк снижал базовую ставку до 15,75%, а в октябре – с 16,5% до 16% годовых.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Ранее мы подробно рассказывали, как базовая ставка влияет на проценты по депозитам и кредитам. При ее повышении увеличивается размер вознаграждения по банковским вкладам и начинают дорожать кредиты, а ее уменьшение приводит к обратной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2062562-natsbank-obyavil-reshenie-po-bazovoy-stavke-v-kazahstane/

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